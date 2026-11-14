Bóka János a mandátuma visszaadására szólította fel Seszták Miklóst

A Fidesz frakcióvezetője mandátuma haladéktalan visszaadására szólította fel Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselőt szombaton.

Fotó: Németh Dániel/444

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője koradélután még „csak” kérte Sesztákot, hogy adja vissza a mandátumát

Bóka viszont már egy EZ VÁLLALHATATLAN felütésű, bő 6 perces videóban szólította fel Sesztákot ugyanerre.

Bóka a videóban úgy fogalmaz:

„Ez vállalhatatlan. A Fideszhez tartozás nekem értékválasztás. A Fidesz az én politikai közösségem. Az értékeim és a politikai közösségem melletti elkötelezettségem megingathatatlan. Egy átvirrasztott éjszaka után mondom, amit most mondok. Saját szememmel láttam a fényképeket és a felvételeket. Mint sokan közülünk, én sem hittem el, amit látok. De a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének. A hatóságok feladata az, hogy bebizonyítsák mi történt ki és miért felelős. Seszták Miklósnak jogában áll tisztességes eljárásban megvédenie és tisztáznia magát. De ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként. Felszólítom Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról, mert ezt követeli meg a politikai közösségünk méltósága. Valamit szeretnék tisztázni. Ha igazolást nyer az, amit az elmúlt 24 órában láttunk és hallottunk az vállalhatatlan. A mi politikai közösségünk nem ilyen. Ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen és nem is lehet ilyen mindaddig, amíg én a Fidesz frakcióvezetője vagyok, mert én erre tettem esküt.”

Mindeközben a Fidesz honlapján Seszták Miklóst még mindig politikai fogolyként listázzák.

Csütörtökön Orbán Viktor volt miniszterelnök az Ultrahangnak adott interjújában még arról beszélt: borítékolni meri, hogy amikor végigvizsgálják majd a volt kormánya tagjai körüli ügyeket, akkor „ott egyetlen szabálysértést sem fognak találni és egyetlen korrupciós dolgot sem fognak találni", merthogy

„[a]z én összes miniszterem makulátlan miniszter. Egyetlen döntést sem tudnak mondani egyetlen miniszterem esetében sem, amelyet ne a kormány döntött volna el, ha pedig saját hatáskörben döntöttek, akkor ne a célszerűség és a szabályszerűség tiszteletben tartásával hoztak volna meg.”

Aztán pénteken az NVVH szó szerint előásott bő 6 milliárd forintnyi készpénzt innen-onnan.

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.