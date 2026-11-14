A Fidesz még mindig politikai fogolyként tartja számon Seszták Miklóst, miközben a KDNP már visszakérné a mandátumát

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szombaton koradélután mandátuma visszaadását kérte Seszták Miklóstól, a „hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát”, de azért meghúzta a határokat is, mondván, „ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak élesen el kell különülnie politikai közösségünktől.”

KDNP-s politikusok eközben ilyen gyászposztokkal szórták meg a Facebookot:

És mi a helyzet a Fidesszel? Az egykori kormánypárt jelen állás szerint (délután fél 2-kor) még politikai fogolyként tartja számon Seszták Miklóst.

A Seszták politikai fogolyságát megörökítő szövegben továbbra is az szerepel végső konklúzióként:

„Seszták Miklós a mentelmi jogának kikérését követően úgy nyilatkozott, hogy nem követett el semmilyen bűncselekményt, nem fogadott el kenőpénzt és áll minden vizsgálat elé.”

Ne feledjük: miközben egyébként Hankó Balázs barátságkarkötőket osztogatott a Parlamentben, Seszták Miklós tök egyedül sündörgött be az ügyészségre rögvest azután, hogy szeptember 28-án, 9 óra 45 perc magasságában felfüggesztették a mentelmi jogát. Már akkor feltűnő volt, hogy a fideszes Hankó mellett felsorakozott mindenki (beleértve a KDNP frakcióvezetőjét), valahogy Sesztáknak jóval kevesebb együttérzés jutott.

A KDNP-s országgyűlési képviselőt a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.

Orbán Viktor volt miniszterelnök két nappal ezelőtt, az Ultrahangnak adott interjújában még arról beszélt: borítékolni meri, hogy amikor végigvizsgálják majd a volt kormánya tagjai körüli ügyeket, akkor „ott egyetlen szabálysértést sem fognak találni és egyetlen korrupciós dolgot sem fognak találni", merthogy

„[a]z én összes miniszterem makulátlan miniszter. Egyetlen döntést sem tudnak mondani egyetlen miniszterem esetében sem, amelyet ne a kormány döntött volna el, ha pedig saját hatáskörben döntöttek, akkor ne a célszerűség és a szabályszerűség tiszteletben tartásával hoztak volna meg.”

A Fidesz egyelőre keresi a fogást a történteken, bár volt néhány karcosabb meglátás is.

De ha már így rápillantottunk a Fidesz honlapjára, még egy apró érdekesség: Matolcsy György nincs rajta a Fidesz politikai foglyokat összegző listáján. Orbán Áron viszont már felkerült.