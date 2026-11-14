A Fidesz még mindig politikai fogolyként tartja számon Seszták Miklóst, miközben a KDNP már visszakérné a mandátumát

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szombaton koradélután mandátuma visszaadását kérte Seszták Miklóstól, a „hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát”, de azért meghúzta a határokat is, mondván, „ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak élesen el kell különülnie politikai közösségünktől.”
KDNP-s politikusok eközben ilyen gyászposztokkal szórták meg a Facebookot:
És mi a helyzet a Fidesszel? Az egykori kormánypárt jelen állás szerint (délután fél 2-kor) még politikai fogolyként tartja számon Seszták Miklóst.
A Seszták politikai fogolyságát megörökítő szövegben továbbra is az szerepel végső konklúzióként:
„Seszták Miklós a mentelmi jogának kikérését követően úgy nyilatkozott, hogy nem követett el semmilyen bűncselekményt, nem fogadott el kenőpénzt és áll minden vizsgálat elé.”
Ne feledjük: miközben egyébként Hankó Balázs barátságkarkötőket osztogatott a Parlamentben, Seszták Miklós tök egyedül sündörgött be az ügyészségre rögvest azután, hogy szeptember 28-án, 9 óra 45 perc magasságában felfüggesztették a mentelmi jogát. Már akkor feltűnő volt, hogy a fideszes Hankó mellett felsorakozott mindenki (beleértve a KDNP frakcióvezetőjét), valahogy Sesztáknak jóval kevesebb együttérzés jutott.
A KDNP-s országgyűlési képviselőt a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.
Orbán Viktor volt miniszterelnök két nappal ezelőtt, az Ultrahangnak adott interjújában még arról beszélt: borítékolni meri, hogy amikor végigvizsgálják majd a volt kormánya tagjai körüli ügyeket, akkor „ott egyetlen szabálysértést sem fognak találni és egyetlen korrupciós dolgot sem fognak találni", merthogy
„[a]z én összes miniszterem makulátlan miniszter. Egyetlen döntést sem tudnak mondani egyetlen miniszterem esetében sem, amelyet ne a kormány döntött volna el, ha pedig saját hatáskörben döntöttek, akkor ne a célszerűség és a szabályszerűség tiszteletben tartásával hoztak volna meg.”
A Fidesz egyelőre keresi a fogást a történteken, bár volt néhány karcosabb meglátás is.
De ha már így rápillantottunk a Fidesz honlapjára, még egy apró érdekesség: Matolcsy György nincs rajta a Fidesz politikai foglyokat összegző listáján. Orbán Áron viszont már felkerült.
Egy nap, két politikus, totális kommunikációs zűrzavar, börleszkbe illő jelenetek. És egy volt miniszterelnök, aki inkább elment meccset nézni.
Reális veszélynek látta a nyomozási bíró, hogy a volt miniszter további, eddig még fel nem derített vagyon elrejtésére törekedne, ha kiengednék. Kisvárdaiak, ásóra, csákányra fel!
Havasi Bertalan szerint a törvény, a tisztességes eljáráshoz való jog és az ártatlanság vélelme mindenkire vonatkozik.
Biztos ez?
A migránsellenes Fidesz elnöke először adott interjút, mióta vezetőszáron vitték el az embercsempészettel gyanúsított öccsét. Szerinte az öccse rendes, jólelkű gyerek, 100 százalékig biztos, hogy ártatlan.
„Magyar Péter arra akarja felhasználni, ezt az ügyet, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!” – tette hozzá a KDNP frakcióvezetője.
A közössége teljesen magára hagyta az Orbán-kormány volt miniszterét, aki az ügyészség szerint több milliárdos kenőpénzt fogadott el.
A volt kormánypropaganda utolsó aktív arcai is reagáltak a hírre, Szakács István AI kincses térképet készített, Dopeman szerint pedig kellékpénzt ástak elő az NVVH munkatársai.