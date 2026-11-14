Rétvári arra kéri Sesztákot, hogy adja vissza a KDNP-s mandátumát

A KDNP frakcióvezetőjeként azt kérem Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát. A hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát – írja Rétvári Bence egy Facebook-bejegyzésben.

Mint írta, a „hatóságok közlése szerint nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le abban az ügyben, amiben Seszták Miklós is érintett”. A Rétvári által említett ügyről és az erdőben megtalált több milliárd forint történetéről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

A KDNP frakcióvezetője emellett azt is írta bejegyzésében, hogy szerinte „ez az ügy egy egyedi büntetőügy, a büntetőeljárásnak élesen el kell különülnie politikai közösségünktől.”

„Magyar Péter arra akarja felhasználni, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!” – tette hozzá.

Magyar Péter péntek este így reagált az erdőben megtalált több milliárd forintra egy bejegyzésében: