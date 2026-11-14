NVVH: A befizetett összeg hatósági letéti számlára került a jogszabályoknak megfelelően

„Ami a Magyar Államkincstárban elhelyezett összeget illeti: a befizetett összeg hatósági letéti számlára került, a jogszabályoknak megfelelően” – válaszolta az NVVH, miután a 444 arról kérdezte, hogy:

Mi történik a pénzzel a jogerős ítéletig? A pénteki közlemény szerint az összeget befizették a Magyar Államkincstárba, ez bűnjelként elkülönített letéti számlára került, vagy az állam már az eljárás vége előtt felhasználhatja?

Ahogy pénteken mi is megírtuk, az NVVH szó szerint előásta Seszták Miklós készpénzben tartott milliárdjait, a KDNP-s politikus erdőkben, raktárakban, félreeső széfekben rejtette el a pénzt. A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében tartottak összehangolt kutatásokat, amikről a szervezet egy Facebook-bejegyzésben posztolt.

Két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami átszámítva több mint 6 milliárd forint.

Erről a hivatal egy erős slideshow-t is közzétett az újonnan beindított Facebook-oldalán, ahol látszódnak a raktárban kiterített pénzkötegek, erdőben földet hányó ásók és az aljnövényzet alól kiemelt pénzkazetták. Nehéz felmérni, hogy ez a felfoghatatlan összeg pontosan mire lenne elég, de ha nem téved a matekunk, akkor a 444 azt számolta ki, hogy Magyarország jelenlegi népességével,9,5 millió emberrel számolva fejenként 680 forintról van szó, ami ha mind jogosulatlanul, eltérített közpénzekből került a volt fejlesztési miniszterhez, akkor vehetjük úgy, mintha a KDNP-s parlamenti képviselő minden egyes Magyarországon élő embertől elvett volna két doboz sört vagy egy literes Coca-Colát.

Magyar Péter a történtekre így reagált egy bejegyzésében:

„Ezzel a Fidesz-Kdnp maffiának hivatalosan is vége! Több mint 6 milliárd forintnyi elásott és máshogyan elrejtett készpénzt talált meg és foglalt le ma és tegnap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben."

A Fidesz ennél visszafogottabb közleményt posztolt a Facebookon, amiben azt írták, hogy

„a rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz”.

A közlemény már csak azért is érdekes volt, mert eddig a Fidesz nem igazán nevezte nevén a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az NVVH-t, inkább ÁVH-ként hivatkoztak rá. Sőt, ebben a posztban már az sincs megemlítve, hogy Seszták Miklóst a párt „politikai fogolynak” tekinti, bár a Fidesz honlapján még mindig ott van Orbán Áron és Hankó Balázs mellett a politikai foglyokról szóló felsorolásban.

Navracsics Tibor ehhez képest arról írt, hogy szerinte az NVVH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban találta és Sesztákhoz kötődnek az elásott milliárdok, míg Bayer Zsolt szerint „nincs olyan hülye, aki ennyi lopott pénzt a huszonegyedik században erdőkben ás el”. Seszták Miklós ügyvédje pedig azt mondta, szerinte nem a védence pénzét találták meg.

Mindenesetre az NVVH válasza alapján a lefoglalt készpénz hatósági letéti számlára került a jogszabályoknak megfelelően. Ezt egyébként a 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet írja elő a hatóságoknak, ami alapján 3 napon belül letétbe kell helyezniük a pénzt. Innentől pedig a forintot és a külföldi valutát is a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlán őrzik.

Az üggyel kapcsolatos további kérdéseinkre az NVVH azt a választ adta, hogy „az összes kérdés olyan, a konkrét nyomozással összefüggő részletre irányul, amit a nyomozás érdekeire tekintettel az NVVH nem oszt meg a közvéleménnyel”.