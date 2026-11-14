Navracsics szerint az NVVH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban találta és Sesztákhoz kötődnek az elásott milliárdok

Úgy tűnik, Navracsics Tiborban maradtak kételyek a tegnap esti bejelentéssel kapcsolatban. Miután az NVVH droppolta az év legerősebb kontentjét, a Seszták Miklós eldugott készpénzmilliárdjainak megtalálásáról készült képeket, az egykori miniszterelnök-helyettes szombat reggel már azt írta a Facebookon:

„Az NVHH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz kötődnek a milliárdok. Ha ezt nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, akkor a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül, posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell.”

Mondjuk azt Navracsics sem fejtette ki, hogy milyen más módokon kerülhetett volna a föld alá ennyi pénz (hacsak oda nem nőtt, mint a szarvasgomba), mindenesetre eszmefuttatását erősen önkritikus módon azzal folytatta:

„Ha hitelt érdemlően be tudja bizonyítani, akkor a mi politikai családunknak kell az együttlétünket alapvetően újragondolni.”

Az önmarcangolás azonban nem tartott sokáig, végezetül posztját inkább azzal zárta: „A kormányzati kommunikáció az elmúlt napokban szappanoperát játszott. Ez viszont most már hazárdjáték a legfelső fokon.”

Természetesen nem kellett sokat várni Magyar Péter miniszterelnök kommentjére sem, aki 13 perccel később már meg is jelent a virtuális páston, és odaszúrta ezt:

A Fidesz első körben így reagált a milliárdos fogás hírére, majd szombat reggel már lendületből indított visszatámadást.