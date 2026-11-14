Így reagált a Fidesz a Seszták Miklós elásott milliárdjaira

„A rendszerváltás óta Magyarországon minden választott képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja. Aki ehhez nem tartja magát, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni. Bízunk benne, hogy az NVVH által közzétett képeknek semmi közük Seszták Miklóshoz” – írja a Fidesz közleményében, így reagálva a hírre, hogy az NVVH szó szerint előásta Seszták Miklós készpénzben tartott milliárdjait, a KDNP-s politikus erdőkben, raktárakban, félreeső széfekben rejtette el a pénzt.

A közlemény már csak azért is érdekes, mert eddig a Fidesz nem igazán nevezte nevén a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az NVVH-t, inkább ÁVH-ként hivatkoztak rá. Sőt, ebben a posztban már az sincs megemlítve, hogy Seszták Miklóst a párt „politikai fogolynak” tekinti, bár a Fidesz honlapján még mindig ott van Orbán Áron és Hankó Balázs mellett a politikai foglyokról szóló felsorolásban. Pedig a KDNP még fogolykiváltó imát is tartott Sesztákért, sőt még Orbán Viktor anyja is imádkozott érte, mint „politikai fogolyért”.

A Fidesz tárgyilagos reakciója mellett a volt kormánypropaganda utolsó aktív arcai is reagáltak a hírre, bár igaz, ők egy durvább összeesküvést véltek felfedezni a történtekben. Míg Szakács István AI kincses térképet készített, addig Dopeman már egyenesen odáig jutott a helyzet értékelésében, hogy szerinte kellékpénzt ástak elő az NVVH munkatársai, Tóth Roland pedig felvetette, hogy szerinte attól, hogy „az erdőben találnak egy kis pénzt” még egyáltalán nem biztos, hogy az a Fideszé.