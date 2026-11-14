Seszták Miklós minden magyarnak jön minimum 2 doboz sörrel

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal péntek este bejelentette, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban.

A hatóság a pénz előkerítéséről képeket is megosztott. Ahogy azt a Telex megjegyezte, a felvételeken látszik, hogy 500 eurósokból is elástak kb. 25 köteget. Márpedig ilyen bankjegyeket 2019 óta nem bocsátanak ki, ugyanis szinte csak maffiózók, pénzmosók, gengszterek használták, mert így jóval nagyobb készpénzmennyiséget tudtak mozgatni. A kivonást hivatalosan ezt a bankjegyek illegális gazdasági tevékenységekben játszott szerepével indokolták – írja a lap.

A két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami jelenleg összesen 6,46 milliárd forint. Ez Magyarország jelenlegi népességével, 9,5 millió emberrel számolva fejenként 680 forintot tesz ki.

Ha ez a pénz mind jogosulatlanul, eltérített közpénzekből került a volt fejlesztési miniszterhez, akkor vehetjük úgy, hogy a KDNP-s parlamenti képviselő minden egyes Magyarországon élő embertől, kisbabától aggastyánig eltulajdonított 680 forintot. Hogy érthető legyen, ez olyan, mintha Seszták Miklós elvett volna mindenkitől

két doboz sört,

vagy egy literes Coca-Colát,

vagy egy Nutella Gót,

vagy egy gyümölcslevet,

vagy egy csomag felvágottat,

vagy egy BKV-buszjegyet,

vagy egy lottószelvényt,

és elásta volna az erdőben.

Ennyi pénzből egy órát parkolhatnánk a budapesti B zónában vagy két órát a D zónában – ezalatt lenne időnk megkeresni további elásott milliárdokat.