Bayer Zsolt szerint „nincs olyan hülye, aki ennyi lopott pénzt a huszonegyedik században erdőkben ás el”

POLITIKA

Hol vannak már azok az idők, amikor mindenki Orbán Áron előzetes letartóztatásán pörgött? A három nappal ezelőtti események, illetve az egész hét hektikussága gyakorlatilag leradírozódott a közélet problématérképéről péntek este, amikor az NVVH közzétett egy csomó képet arról, hogy előásták Seszták Miklós készpénzben tartott milliárdjait.

A Fidesz és holdudvara igyekszik megtalálni a fogást a Nagy Fogáson, több-kevesebb sikerrel. Bayer Zsolt például szombat reggeli publicisztikájában arra jutott, hogy két megoldás lehetséges:

  1. „Vagy Seszták Miklós, vagy valaki más vallomást tett és elmondta, hol van elrejtve a pénz.”
  2. „A hatóságok különböző helyeken elrejtették ezeket a milliárdokat, hogy aztán az abszolút filmszínház keretében »előássák«.”

Szerinte más lehetőség nincs, „ugyanis olyan egyszerűen nincsen, hogy az illetékesek két ásóval random kimennek a nógrádi erdőkbe, elkezdenek ásni, és nini! Ott a pénz!”

Bayer ezután arra jut, hogy ha az első lehetőséggel állunk szemben, akkor

„Seszták és minden bűntársa menjen 30 évre börtönbe.”

A másik lehetőségnél viszont „azok menjenek 30 évre börtönbe, akik ezt kitalálták és eljátszották”, és hogy melyik a jó megoldás, azt Bayer szerint nem nehéz eldönteni, mert „vagy van vallomás, vagy nincs.”

Kicsit végjáték hangulata van egyébként ennek a Seszták-mosdatósdinak ezen a ponton, ugyanis nem Bayer volt az első, aki felvetette szombat reggel, hogy ha Seszták sáros, akkor annak következménye kell, hogy legyen. Navracsics Tibor is azt fejtegette ugyanis, hogy amennyiben az NVVH be tudja bizonyítani, hogy a volt fejlesztési miniszterhez kötődnek a fellelt milliárdok,

„akkor a mi politikai családunknak kell az együttlétünket alapvetően újragondolni.”

Bayer azért annyira nem ment messzire, hogy az egész politikai család együttlétének újragondolását szorgalmazza (ne feledjük, Seszták KDNP-s politikus, Navracsics a Fideszből ült át a KDNP-be, Bayer meg ősfideszes, lehet, a két párt mégsem bútorozott annyira össze, ahogy azt az elmúlt évtizedekben feltételeztük), de már az is beszédes, hogy nem csak Sesztákról, de „minden bűntársáról” is ír. Majd rugózik kicsit az ex-nyugatifényes Mandula Viktor eszmefuttatásán, hogy végül az ultimate érvet publicisztikája végén dobja be:

„U.i.: Még egy felvetés: szerintem nincs olyan hülye, aki ennyi lopott pénzt a huszonegyedik században erdőkben ás el…”

Seszták Miklós ezen a képen nem pénzt, hanem fát ültet 2024. márciusában.
Fotó: Seszták Miklós/Facebook

Másokban is kettős érzések dúlnak jelenleg. A KDNP-s Máthé Zsuzsában például így:

Forrás
POLITIKA fidesz Seszták Miklós bayer zsolt navracsics tibor
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