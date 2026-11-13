Ki nem kényszerített hibák után bravúros tűzoltás – Magyar Péter hektikus hete

POLITIKA

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Magyar Péter az elmúlt hónapokban szinte minden héten kontrollálta a belpolitikai történéseket. Végigvitte az aktuális témáit, váratlan helyzeteket pedig nem igazán kellett kezelnie. Ezen a sűrű héten azonban nem mindig a miniszterelnök tervei szerint alakultak a dolgok. Az események irányítását csak egy válságmenedzselő manőverrel tudta visszaszerezni. Bár a mentés jól sikerült, és a Fidesz impotenssége miatt valószínűleg a Tisza népszerűsége sem csökkent, egyértelmű, hogy Magyar politikusként nehéz héten van túl.

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