Ki nem kényszerített hibák után bravúros tűzoltás – Magyar Péter hektikus hete

Magyar Péter az elmúlt hónapokban szinte minden héten kontrollálta a belpolitikai történéseket. Végigvitte az aktuális témáit, váratlan helyzeteket pedig nem igazán kellett kezelnie. Ezen a sűrű héten azonban nem mindig a miniszterelnök tervei szerint alakultak a dolgok. Az események irányítását csak egy válságmenedzselő manőverrel tudta visszaszerezni. Bár a mentés jól sikerült, és a Fidesz impotenssége miatt valószínűleg a Tisza népszerűsége sem csökkent, egyértelmű, hogy Magyar politikusként nehéz héten van túl.
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Tudta? Takács Péter viccen kívül egészségügyi államtitkár volt.
„Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez” – kommentálta a miniszterelnök az államfőválasztás körül kialakult helyzetet.
Varga Judit többször is kitért a vizsgálóbizottsági meghallgatásán volt férjére. A miniszterelnök azt írta, ő igyekszik csak a szépre emlékezni.
Még novemberben összejöhet a találkozó Kárpátalján Zelenszkijjel – mondta a miniszterelnök a rádióban.
A német kancellár a magyar miniszterelnök látogatását használta arra, hogy megüzenje az Ukrajna-szkeptikus uniós tagállamoknak: nincs ingyen ebéd. Merz azt akarja, hogy mindenki fizessen Ukrajnának. Ha bejön a taktikája, Magyar Péter nehéz helyzetbe kerülhet.
A volt igazságügyi miniszter hosszan beszélt Magyar Péter miniszterelnökről, a volt férjéről, aki szerinte gúnyolta és kinevette őt. Szándékai szerint még hosszabban beszélt volna róla, de a bizottság tiszás tagjai úgy érezték, ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz.
„Miközben a Fidesz színvonaltalan szappanoperával megpróbálta elterelni a figyelmet…” – írta Magyar Péter, nem sokkal később pedig már Dublinból kommentelte az átutalási bizonylatot Varga Juditnak, aki nem hinné.
A miniszterelnök közölte, megváltoztatják a szívhangrendeletet is és eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.
Száz emberből 59 úgy érzi, jó irányba mennek a dolgok az országban.
A NAV mellett Bács-Kiskun megyei ügyészek is kiszálltak fideszes politikusok szerint.
A nyomozó hatóságok embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében indítottak eljárást. Rendőrségi videók az őrizetbe vételekről.
A migránsellenes Fidesz elnöke először adott interjút, mióta vezetőszáron vitték el az embercsempészettel gyanúsított öccsét. Szerinte az öccse rendes, jólelkű gyerek, 100 százalékig biztos, hogy ártatlan.
A német kancellár nem sokkal a Magyar Péterrel való találkozója előtt Magyarországnak is üzent.
A kormány és a frakció nemi összetételére tekintve azt lehet hinni, hogy új korszakot élünk, de talán még van mit tenni.
A kérdésre, hogy dolgozott-e a Partizán műsorvezetőjeként a Tiszának, kitérő választ adott. Frissítés: Gulyás Márton is reagált.
A miniszterelnök napirend előtt azt mondta Orbán Viktorra utalva: Don Corleonéval és Al Caponéval sem az volt a baj, hogy buta lett volna.