Friedrich Merz erővel mozdítaná el Magyar Pétert az orbáni pozícióból

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Magyar Péter biztosan nem örült, amikor kedd reggel megjelent a sajtóban Friedrich Merz levele, amiben a német kancellár felszólította az uniós tagállamokat, hogy valamennyien járuljanak hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához. A magyar miniszterelnök már Berlinben volt, és pár órával a Merz-cel folytatott tárgyalása előtt azzal kellett szembesülnie, hogy a kancellár – burkoltan, de – őt is fenyegeti. Világossá vált, hogy Merz nem asszisztál ahhoz, hogy az első magyar-német kormányközi konzultáció újabb külpolitikai jutalomjáték legyen.

A kancellár Magyar Péter látogatását használta arra, hogy megüzenje az Ukrajna-szkeptikus uniós tagállamoknak: nincs ingyen ebéd. Nem lehet kimaradni a közös pénzügyi kötelezettségvállalásból, majd lehívni a forrásokat a közös költségvetésből, mintha mi sem történt volna. Merz úgy döntött, hogy az EU leggazdagabb tagállamának vezetőjeként kirakja az asztalra a kártyáit. Burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem száll be minden tagállam Ukrajna finanszírozásába, akkor blokkolja a 2028-2034-es uniós költségvetés más pénzügyi kérdéseit.

Zsarolás vagy sem?