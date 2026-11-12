Friedrich Merz erővel mozdítaná el Magyar Pétert az orbáni pozícióból

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Magyar Péter biztosan nem örült, amikor kedd reggel megjelent a sajtóban Friedrich Merz levele, amiben a német kancellár felszólította az uniós tagállamokat, hogy valamennyien járuljanak hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához. A magyar miniszterelnök már Berlinben volt, és pár órával a Merz-cel folytatott tárgyalása előtt azzal kellett szembesülnie, hogy a kancellár – burkoltan, de – őt is fenyegeti. Világossá vált, hogy Merz nem asszisztál ahhoz, hogy az első magyar-német kormányközi konzultáció újabb külpolitikai jutalomjáték legyen.

A kancellár Magyar Péter látogatását használta arra, hogy megüzenje az Ukrajna-szkeptikus uniós tagállamoknak: nincs ingyen ebéd. Nem lehet kimaradni a közös pénzügyi kötelezettségvállalásból, majd lehívni a forrásokat a közös költségvetésből, mintha mi sem történt volna. Merz úgy döntött, hogy az EU leggazdagabb tagállamának vezetőjeként kirakja az asztalra a kártyáit. Burkoltan azzal fenyegetőzött, hogy ha nem száll be minden tagállam Ukrajna finanszírozásába, akkor blokkolja a 2028-2034-es uniós költségvetés más pénzügyi kérdéseit.

Zsarolás vagy sem?

Fizess elő 3 hónapra
most csak 444 Ft-ért!

Ezt a cikket is elolvashatod, de rengeteg újdonság is vár rád a következő hónapokban előfizetőként.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld magyar péter Friedrich Merz Európai Unió európai tanács ukrajna
Kapcsolódó cikkek

Friedrich Merz elvárja, hogy minden uniós tagállam részt vegyen Ukrajna pénzügyi kisegítésében

A német kancellár nem sokkal a Magyar Péterrel való találkozója előtt Magyarországnak is üzent.

Molnár Kristóf
eu

Az EU 90 milliárd eurónyi közös hitelt vesz fel Ukrajna finanszírozására, Csehország, Magyarország és Szlovákia nélkül

Bejött Orbán Viktor jóslata, nem nyúlnak a befagyasztott orosz vagyonhoz.

Molnár Kristóf
eu

Friedrich Merz felszólította az EU-t, hogy a befagyasztott orosz vagyont fordítsák Ukrajna támogatására

Egy 140 milliárd eurós hitellel Ukrajna még évekig ellen tudna állni az orosz agressziónak.

Fődi Kitti
háború