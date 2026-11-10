Friedrich Merz elvárja, hogy minden uniós tagállam részt vegyen Ukrajna pénzügyi kisegítésében

Friedrich Merz felszólította az uniós tagállamokat, hogy valamennyien „méltányos mértékben” járuljanak hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához. A német kancellár az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében közvetve azzal fenyegetőzött, hogy blokkol más pénzügyi kérdéseket, ha nem lesz közös kötelezettségvállalás Ukrajna segítésére.

„Ukrajna támogatása oszthatatlan európai biztonságunk kérdése, és ennek a támogatás nyújtásában való tehermegosztásra is vonatkoznia kell” - írta a kancellár, aki felszólította Costát, hogy a kérdést prioritásként tűzze a pénteki dublini informális EU-csúcs napirendjére.

Merz azt is kérte a levélben, hogy a következő, 2028-2034-es uniós költségvetésről szóló tárgyalások során találjanak olyan megoldást Ukrajna többéves finanszírozására, amit minden tagállam támogat. A költségvetésről a decemberi EU-csúcson szeretnének megegyezni a vezetők.

Magyar Péter és Friedrich Merz Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Bizottság korábban 70 milliárd euróra becsülte Ukrajna 2027-es finanszírozási hiányát. Ebből az összegből várhatóan 45 milliárd eurót kellene az Európai Uniónak fedeznie. A közösség 2025 decemberében már jóváhagyott egy 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna 2026-2027-es finanszírozására. Ebből azonban Magyarország, Csehország és Szlovákia kimarad.

Ukrajna további finanszírozása már az októberi EU-csúcson is felmerült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt kérte az uniós állam- és kormányfőktől, hogy találjanak módot Ukrajna támogatására. A találkozó után Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia az esetleges új hitelprogramban sem vesz részt, és elmondása szerint álláspontját Magyar Péter is osztja. Rumen Radev bolgár miniszterelnök szintén kijelentette, hogy nem vesz részt Ukrajna segélyezésében.

Merz levele azért is érdekes, mert Magyar Péter ma tárgyal a német kancellárral Berlinben. Az Ukrajnának szánt uniós hitel valószínűleg szóba kerül majd a találkozón. (via Süddeutsche Zeitung)