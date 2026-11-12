Orbán Viktor nem fog bemenni a börtönbe meglátogatni az öccsét, hogy ne örüljön a média

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Miután szerdán embercsempészet gyanújával letartóztatták a miniszterelnök öccsét, Orbán Viktor elment interjút adni az Ultrahangba Cs. Király Tamásnak.

A Fidesz elnöke hétfőn annyit reagált, hogy: „Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép. Ebben a piszkos játszmában a cél a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése. A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz.” A mostani interjúra menet viszont azt mondta, rá vadásznak, és mosolyogva beszélt arról, hogy volt már ilyen, nincs ebben semmi új, ez „a meló része”, és „nem félünk”, mert „nem csináltunk semmi olyasmit, amiért felelősségre lehetne bennünket vonni”.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az interjú előtt a HallodEztnek az utcán Varga Juditot is dicsérte, aki szerda este gyerektartási vitába keveredett volt férjével, a miniszterelnökkel. Az ENSZ-főtitkárjelölési pletykákról semmit sem akart mondani, a tao kivezetését a labdarúgásból pedig tragikusnak nevezte.

Az Ultrahang felvetette, hogy hátha Orbán Áron miatt lemondja Orbán az interjút, de azt mondta Orbán Viktor, hogy ez inkább fordítva van, ilyenkor is eljön. Utoljára két hete beszéltek, telefonon, Orbán Áron hívta fel, megkérdezni, hogy elmenjen-e a gyerekeivel Szlovéniába az őszi szünetre. Orbán Viktor azt mondta neki, nem csinált semmit, úgyhogy éljen úgy, ahogy eddig. Arról, hogy ártatlan-e, Orbán azt mondta, 49 éve ismeri a 14 évvel fiatalabb öccsét, aki rendes, jólelkű gyerek, kizártnak tartja, hogy bármi bűncselekményt elkövetett volna, 100 százalékosan biztos benne, hogy ártatlan.

Orbán szerint leszámolás elszámoltatás helyett akkor jön létre, ha politikai cél van mögötte. Szerinte a minisztereinek és az öccsének a letartóztatása egy eltervezett politikai showműsor szerint történt, „ez nem egy szokványos jogi eljárás”. Orbán szerint azért van a bíróság, hogy elmondja, hogy mi van, de nem kell teátrálisan őrizetbe venni Orbán Áront vagy Hankó Balázst, ha együttműködnek. Szerinte ezek „inkább a kényszervallatásra utaló dolgok”.

Orbán szerint a vizsgálattal nincsen baj, „senki nem az ellenőrzés ellen beszél, hanem a nyilvánvalóan politikai célzatú teátralitás ellen”. Szerinte „a politika régen behatolt az igazságszolgáltatás lágy altestébe”. „Ha kinyitod a szád, rád küldik a hatóságot” – mondta Orbán a szerinte „újkommunista” kormányzásról. Szerinte a kormány erre a leszámolásra még büszke is.

Orbán szerint egy visszás ügy akkor visszás, ha kiderül róla, hogy az. Az ítéletet meg kell várni, szerinte senkinek nincsen joga visszásnak nevezni egy ügyet, amíg bíróság ki nem mondta. Arról, hogy a Fidesz állampárt lett volna, Orbán azt mondta, a „libsiket halálra támogatta” a kultuszminisztere.

Azt mondta, az anyjával mindennap beszél, és nem éli meg jól ezt az ügyet. Őt szeretik és biztatni szokták a szülei, nem szoktak rá haragudni, okot sem adott rá. A volt miniszterelnök azt mondta:

„Majd azért tesznek felelőssé, ha valami rosszat teszek, de nem tudok arról, hogy ilyet tettem volna.”

Orbán azt mondta: a média miatt, hogy az ne örüljön, nem fog bemenni a börtönbe meglátogatni az öccsét.

Azt mondta, igyekezett jó bátyja lenni a két öccsének.

Orbán azt is mondta, hogy ha üzleti ügyekkel egy kicsit is foglalkozott volna, már máshol ülne, őt az védi meg, hogy nem foglalkozott üzleti ügyekkel.

Az Orbán Áron és Héjj Dávid közötti hangfelvételről, ami a blokkolt vízumkérelmekről szólt, az mégiscsak közügy – mondta Cs. Király Tamás, amire Orbán azt mondta, hogy ő minden miniszterének azt mondta, hogy ha bárki rá hivatkozva bármit el akart intézni, azonnal rúgják ki páros lábbal, mert ilyen nincsen.

Orbán szerint a nyilvánosság előtti ügyek 70-80 százaléka olyan ügy, ami már az ő kormányzása idején elindult, a vizsgálat a normális államélet része. Arról, hogy korábban elhúzódtak az ügyek, Orbán azt mondta, egyetlen olyan ügyről sem tud, ahol bárki azt mondta volna, hogy külső erők belenyúltak volna hatósági eljárásokba. Arról, hogy az ügyészségen elfektettek dolgokat, Orbán azt mondta, ő ilyen konkrét ügyet nem ismer.

Szerinte az egész nyugati világ, de különösen az európai része sikertelen, gazdasági bajok vannak, és az emberek elégedetlenek, többet akarnak és várnak a kormányoktól, és általában az a válasz, hogy a vezetők rosszul csinálják, ezért általában el is veszítik a választást, ez a nyugati világban általában jellemző dolog.

Orbán azt mondta, garantálja, most borítékolni lehet, hogy egyik miniszterénél sem fognak találni semmit, az összes makulátlan, mind célszerűen és szabályszerűen hozott döntést.

Orbán azt mondta, nem fordult a társadalom nagy része a Fidesz ellen, 2,4 millió ember is szavazott rájuk nehéz négy év után. Szerinte a mostani kormánypártnak is lehet esélye, hogy tartós szereplője legyen a magyar közéletnek, de az ilyen típusú szervezetek ismert jelenségek, és rövid életciklusú, gyors lefolyású, lázas jelenségnek minősültek Európában.

Orbán szerint a Fidesz egy kormányképes párt, nagy szellemi háttérrel, gond nélkül ki tudnának állítani 2-3 Európában versenyképes kormányt. „A mi közösségünknek sohasem kell aggódni, választások jönnek-mennek, de mi mindig leszünk” – mondta a Fideszről. Szerinte ez egy nagy nemzeti mozgalom, nincs senki, aki úgy tudná a hazát szolgálni, mint ők.

Orbán azt mondta, a választási rendszert módosították, de nem tiltották el az ellenfeleiket a választástól való indulástól, és nem akarták meghatározni, hogy kiből lehet miniszterelnök. Arról, hogy kinevezték Budai Gyulát elszámoltató biztosnak, mégsem történt felelősségre vonás, Orbán azt mondta, az ő időszakukban igazság- és jogszolgáltatás történt, most önkény van. Visszautasított minden összevetést a fideszes és a tiszás kormányzással, szerinte ők demokratikusan kormányoztak, a Tisza meg önkényt folytat.

Visszakérdezett, hogy a Fidesz arrogáns volt-e, szerinte ugyanis kultúrantropológiailag külön világ volt az övé meg Magyar Péteré. A legfontosabb, hogy az ember lelkiismerete mit diktál, ők nem azért voltak polgári párt, mert ez tetszik az embereknek, hanem mert az a helyes – mondta a Fidesz elnöke. Orbán azt mondta, ő nem bánta, ha tetszettek a népnek, de ők jót akartak cselekedni meggyőződésből, a mostani kormány meg tetszeni akar.

Orbán szerint a gazdaságot elrontják, tönkreteszik, megfojtják, mert adóemelések történnek, amik tönkreteszik a vállalatokat, ami miatt rosszul megy a munkavállalóknak, a családoknak is. Szerinte a 2027 rosszabb lesz 2026-nál, 2028 pedig még rosszabb. Úgy látja, megszorítások jönnek, és összesen több pénzt vesznek el, mint amennyit adnak. (Itt átcsoportosításokat és szociális alapú nyugdíjemeléseket említett.)

Arra a kérdésre, hogy a gazdasági növekedést ígérő prognózisaikhoz képest nem volt növekedés, azt mondta Orbán, ehhez képest is volt 12-13 százalékos minimálbéremelés. A Fidesz elnöke szerint most már nem arról van szó, hogy az emberek nem kapták meg, amit ígértek, hanem ott, hogy rosszabb lesz. „Ha munka van, minden van, ha nincs munka, nincs semmi” – mondta Orbán.