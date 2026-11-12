Orbán Viktor: Varga Judit többször is le akart mondani a borzalmas otthoni állapotok miatt, de én rábeszéltem, hogy maradjon

Megjelent a nyilvánosság előtt az elmúlt hónapok eseményeit többek között focimeccsek nézésével kibekkelő Orbán Viktor, és a saját Facebook-oldalán, valamint a Deák Dániel fideszes elemző által megosztott felvételen is nyilatkozott. Emellett csütörtökön videóinterjút is adott, amiről ebben a cikkben számolunk be.

Deák videójában arról beszélt: Varga Judit „nagyon sokat panaszkodott a minisztersége idején, többször is le akart mondani, mert borzalmas állapotok vannak otthon, és nem bírja”, de ő mindig rábeszélte, hogy maradjon, amit utólag nem feltétlenül gondol jó ötletnek. Varga „egy harcos amazon, egy honleány” volt, akinek munkájával elképesztően elégedett volt Orbán. Varga azonban „nagyon súlyos dolgokat” mondott neki. Orbán hozzátette, hogy a volt miniszter tegnapi meghallgatását sem nézte meg.

Saját oldalán már némileg más témakörben nyilvánult meg a volt miniszterelnök. „Nem mindig a vadász győz, ezért ülök itt” – válaszolta Facebook-videójában Orbán arra a felvetésre, mely szerint vadásznak rá. Orbán a „hogy van?” kérdésre azt válaszolta, hogy „egyben.” Ebben a videóban nem beszélt Varga Juditról, akit tegnap hallgatott meg a parlament végrehajtási visszaélésekkel foglalkozó bizottsága, és aki némileg bizarr kommentváltásba keveredett Magyar Péter miniszterelnökkel a gyerektartás fizetéséről.

Viszont felidézte Donald Trumpot is, aki szerinte többször is beszélt arról, hányszor akarták tönkretenni, ám jelenleg mégis ő az amerikai elnök. Szerinte a leszámolás szezonja van, de ez a „meló része” a politikában. Hozzátette: „Nem csináltunk semmi olyasmit, amiért felelősségre lehetne minket vonni.” Szerinte Magyarországon jelenleg „politikai önkény” van, Magyar kormányát pedig egy „radikális újbaloldali kormánynak” titulálta. Azzal vádolta a Tiszát, hogy egypártrendszert akarnak.

A videóban édesanyjáról is kérdezték, aki Orbán szerint „mindent rosszul visel, amikor bántják a gyerekeit. Azt nem lehet jól viselni, csak rosszul.” Orbán öccse, Orbán Áron útjáról az Ideális Áron Bt.-től az embercsempészet vádján keresztül a Gyorskocsi utcai fogdáig ebben a cikkben írtunk részletesen. A miniszterelnök délután 4 órakor ad interjút az Ultrahang nevű, a Hit Gyülekezetéhez kötődő csatornának, lapunk erről is be fog számolni.