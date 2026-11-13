Magyar Péter szerint az ÁBTL vezetője nem maradhat a levéltár élén a hiba után

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Cseh Gergő Bendegúz ÁBTL-főigazgató nem maradhat a levéltár élén, miután egy technikai hiba miatt néhány óráig Lezsák Sándor és 160 másik személy neve véletlenül az ügynökök között szerepelt a múlt héten indult nyitottaktak.hu oldalon - – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádióban.

„Egy ilyen hiba után nyilvánvalóan nem maradhat”

– mondta a miniszterelnök, miközben hangsúlyozta, hogy ez a személyes véleménye.

Cseh Gergő az informatikai hiba miatt felajánlotta a lemondását, de arra a kormány idáig nem reagált. Magyar most azt mondta, hogy Cseh nyilvánvalóan nem fog maradni, de ezt szerinte nem nekem kell kimondania. A szavai alapján ugyanakkor nem azonnal lesz vezetőcsere az ÁBTL élén:

„a vezető a süllyedő hajót nem hagyja el”

– fogalmazott. Ezek szerint könnyen lehet, hogy Cseh Gergő megvárja a levéltár élén az iratnyilvánosság második körét, amikor február végén újabb dokumentumokat hoznak majd nyilvánosságra, és Magyar elvárása szerint azután fog távozni.

Zelenszkij-találkozó még ebben a hónapban?

Magyar Péter most Dublinból telefonon adta a péntek reggeli rádiós interjúját, ahol az európai csúcson vesz részt. Mint mondta, az ír fővárosban volt egy rövid kétoldalú megbeszélése Volodimir Zelenszkijjel is, amin a – már hónapok óta lebegtetett – rendes találkozójuk is téma volt. Magyar újra megerősítette, hogy erre Kárpátalján kerülhet sor, akár még novemberben. Jelenleg külügyminiszteri szinten zajlik az egyeztetés arról, hogy ez akár már november végén megvalósuljon – tette hozzá.

Esemény utáni bejelentés

Magyar Péter kitért a kérdés elől, hogy azért jelentette-e be váratlanul Dublinból csütörtökön az isztambuli egyezmény ratifikációját, hogy elvegye a figyelmet Varga Judit előző napi bizottsági megjelenéséről, ahol a miniszterelnök volt felesége azt mondta többek között, hogy Magyar lenézte őt, amiért igazságügyi miniszterként a hatalmát nem a saját személyes céljaira fordította.

A miniszterelnök erre a rádióban csak annyit mondott, hogy nem akarja elemzők spekulációit elemezni, és azt hangsúlyozta, hogy a bejelentett intézkedéscsomag előkészítésén a büntetőtörvényektől a szívhangrendelet módosításáig már hónapok óta dolgoznak a minisztériumokban.

Az isztambuli egyezmény ratifikálását joggal kérték nagyon sokan nagyon régóta, az összes európai uniós ország része ennek az egyezménynek – tette hozzá, és történelmi jelentőségű intézkedéscsomagról beszélt. Az esemény utáni tabletta vénykötelességének megszüntetése kapcsán a miniszterelnök arra utalt, hogy 18 éves korában a barátnőjével nekik is nagyon nehéz napokat okozott, hogy nem volt ilyen lehetőségük, de ennek részleteit nem osztotta meg a nyilvánossággal.

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