Takács Péter szerint a 14 éves lányok ezentúl úgy ehetik az esemény utáni tablettát, mint a cukrot

Szintet lépett a fideszes incelkommunikációban Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár, aki a kormányváltás óta olyan iramban posztol pártszövegeket a Facebookra, mint a megafonosok a fénykorban. Takács ezúttal a kormány azon döntésével kapcsolatban nyilvánult meg, amellyel ratifikálnák az Isztambuli Egyezményt, és eltörölnék az esemény utáni tabletták vénykötelezettségét, amiről nemrég derült ki, hogy Rétvári Bence már 2024-ben is nettó hazudozással védte be.

A 47 éves felnőtt férfi elméjében élő forgatókönyv szerint az történt, hogy

„hála Magyar Péter exneje miatti kisebbségi komplexusának és Hegedűs Zsolt gumigerincének, a 14 éves lányok úgy ehetik az esemény utáni tablettát, mint a cukrot.”

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Ez már a módosított bejegyzés, ugyanis az eredeti verzióban az egészségügyi szakértő az esemény utáni tabletta helyett még „abortusztablettát” írt.

Magyar Péter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy a ratifikálás, valamint a vénykötelesség eltörlése mellett még megváltoztatják a szívhangrendeletet, keményebben lépnek fel a kapcsolati erőszak ellen, valamint a menstruációs szegénység ellen is tesznek lépéseket. A bejelentést egy igen szürreális perpatvar előzte meg szerda este Magyar és exneje, a volt igazságügyi miniszter Varga Judit között, amelyben a gyerektartási díjról vitatkoztak.