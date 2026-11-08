Csöcsös-puncis plakátok a parlamenti karbantartóknál az Országház alagsori műhelyében, a hűtőn, a falon, hihihaha, férfiak röhögcsélnek felszabadult miniszterelnökünk vezetésével, hihihaha, de állat ez a videó, örömködnek a kommentelők, hihihahahihi, mekkora poén, mert csöcs, mert pucérsegg, hahahihi.

„A házelnök asszony azért meg ne lássa” – vigyorog Magyar Péter, és tételesen mutogatja a falon és a hűtőn feszülő magyar férfi néplélek csöcsös kivetüléseit. „Le is lettek véve”, mondja a műhely munkatársa, lám, megtisztelik a tisztelt házat: amíg arra jár Forsthoffer Ágnes, addig azért csak leszedik a pucérnőt.





Magyar Péter legújabb közösségi médiás videójában az Országház titkos szegleteibe enged betekintést, ott a kupola, a szűk folyosók, a rozoga létrák és ott a pucér csajos plakátokkal díszített alagsori műhely is.

Nem lehet már egy jóízűt röhögni pár csöcsön? – mordul fel most jó pár olvasóm, humortalan hülyepicsa szerző, sóhajtanak. Nehogymár a műhely falára se lehessen kitenni egy pucér nőt!!???!!444??!!!

Nagyon úgy tűnik, hogy ki lehet. A női test képként, testrészként, seggként és csöcsként van jelen a videón látható munkahelyen (is), miközben a férfiak dolgoznak, beszélgetnek, viccelődnek, politikát csinálnak. Ők a szereplők, a női test közös szórakozásra szolgáló dekoráció, mindegy, hogy melós, miniszterelnök vagy kommentelő az ovisan vigyorgó fél.

Most persze mindjárt akad valaki, aki elmagyarázza, hogy ez csak egy öblös vicc, akár fingós poén is lehetne. Hogy a férfiak már csak ilyenek. Hogy nem kell mindenen fennakadni.

Mert a tárgyiasítás éppen attól működik ilyen zavartalanul, mert nem is kell hozzá különösebb rosszindulat, elég a megszokás, az összekacsintás, a kollektív hahota.

Különösen szép mozzanat, hogy a plakátokat a házelnök érkezésekor leszedik, de nem maguktól, csak mert előre szóltak. Mert mégiscsak érzik, hogy van itt valami, ami nem teljesen oké, talán az Országházban még annyira sem. A képet átmenetileg eltüntetik, probléma megoldva. A férfivilág zavartalanul működhet tovább, amint a vendég távozott.

Magyar Péter és csapata nem pusztán dokumentál, maga a Miniszterelnök Úr viszi a poént, hihihaha, végigvezeti a kamerát, felkínálja a nézőinek a közös röhögést, a fogyasztásra kínált testrészt az épületben, ahol a nőket érintő törvényekről is döntenek, ahol elvileg a társadalom egészét képviselik, és a női test még mindig olyan magától értetődő kelléke a férfibarátságnak, mint a szerszámosláda vagy a hűtőszekrény.

A kormány és a frakció nemi összetételére tekintve azt lehet hinni, hogy új korszakot élünk, de talán még van mit tenni.

A politikai kultúraváltásnak ugyanis nemcsak a parlamenti ülésteremben kellene megtörténnie. Hanem az alagsorban is.

Főleg az alagsorban.