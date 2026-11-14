Bejárták a világsajtót az Orbán volt minisztere elleni nyomozás során erdőben elásva talált milliárdok

A külföldi sajtót újabban annyira lázba hozza a magyar belpolitika, hogy már azoknak is ezzel próbálják eladni az újságot, akik korábban - kis túlzással -, azt sem tudták, Budapest hol van. Legalábbis erre következtettem, amikor egy olasz ismerősöm átküldte az alábbi Facebook-posztot:

Lecsukva! Forrás: Facebook

Persze a tisztítótűz egyelőre nem Orbánt, hanem a testvérét érte el, amiről a The Guardiantől a The Washington Postig, az Al Jazeeratól a Daily Mailig szeriőz és kevésvé szeriőz sajtótermékek is beszámoltak világszerte. A péntek esti NVVH-akció pedig ismét elég nagy dobásnak bizonyult ahhoz, hogy megüsse a külföldi szerkesztőségek ingerküszöbét.

A gazdasági és pénzügyi hírekre szakosodott Bloomberg péntek késő este „Magyarország 20 millió dollárnyi készpénzt talált Orbán minisztere elleni nyomozásban” címmel számolt be az NVVH akciójáról. A pénz megtalálásának körülményein és a hivatal bejelentésén túl a lap a tágabb politikai összefüggésekre is kitért: felidézte, hogy Seszták Miklós mellett két másik volt miniszter, köztük a később jegybankelnökké kinevezett Matolcsy György ellen is külön eljárások indultak. De megemlítették azt is, hogy a héten embercsempészet gyanújával őrizetbe vették Orbán Viktor öccsét.

A Bloomberg külön kiemelte Orbán csütörtöki, Ultrahangnak adott interjúját is, amelyben a volt miniszterelnök néhány nappal a milliárdok előkerülése előtt még azt állította, hogy a nyomozók semmilyen bizonyítékot nem fognak találni a kormányzása alatti korrupcióra. A lap Orbánt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök ideológiai szövetségeseként mutatta be.

Forrás: Instagram

A hír a brit sajtóba is eljutott: a The Guardian már a címében kiemelte az ügy egyik leggroteszkebb részletét, hogy a közel 20 millió dollárnyi készpénzt erdőkben elásva találták meg. A lap felidézte Magyar Péter elsöprő áprilisi választási győzelmét is, amelyben fontos szerepet játszott az az ígérete, hogy kivizsgálja az Orbán-kormány idején elkövetett feltételezett korrupciós ügyeket és hivatali visszaéléseket. Idézték Magyar reakcióját is, aki a pénz megtalálása után úgy fogalmazott: „Ezzel hivatalosan is véget ért a Fidesz–KDNP-maffia!”

Az idén alapításának 50. évfordulóját ünneplő olasz La Repubblica az NVVH videóját is átvette, igaz, hang nélkül. Ez azért is érdekes, mert tegnap mi vért izzadtunk, hogy kiderítsük, milyen zenére pakolják ki a bankjegyeket a nemrég Facebookra is felregisztrált hivatal munkatársai az első saját videójukban. Arra jutottunk, hogy talán mesterséges intelligenciával készült a szám, de ha valaki felismeri, milyen dalból származik az alábbi szöveg, írja meg nekünk: „count it twice count it slow / stick it where the sunlight doesn't go / under the floorboards behind the walls / nobody’s ever gonna find it all”.

Visszatérve az olasz lapszemlére: a La Repubblica az akciót az új kormány korrupcióellenes fellépésével hozta összefüggésbe, Magyar Pétert jobbközép politikusként mutatta be, és a Tisztítótűz műveletről is beszámolt. Utóbbi olaszul, Operazione Purgatorio néven még inkább úgy hangzik, mint egy maffialeszámolásról szóló film címe.

A magyar interneten már kering egy ideje az a - Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró által készített - diagram arról, hány miniszterét vették már őrizetbe Orbán Viktornak. Ez most a német sajtóba is megérkezett: a Die Zeit a Seszták-szál mellett külön kiemelte, hogy Orbánnak már három volt minisztere van letartóztatásban.