Felfüggeszthetik Seszták Miklós párttagságát

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.
Latorcai a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a mai napon a bizalma megszűnt.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője koradélután még „csak” kérte Sesztákot, hogy adja vissza a mandátumát, kicsit később Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője már vállalhatatlannak nevezte a történteket, és felszólította ugyanerre Sesztákot.
Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.
Pénteken a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal péntek este közölte, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban.
A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében tartottak összehangolt kutatásokat.A két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami átszámítva több mint 6 milliárd forint.
Reális veszélynek látta a nyomozási bíró, hogy a volt miniszter további, eddig még fel nem derített vagyon elrejtésére törekedne, ha kiengednék. Kisvárdaiak, ásóra, csákányra fel!
Bármelyik true crime dokumentumfilm megirigyelhetné ezeket a képsorokat.
„Magyar Péter arra akarja felhasználni, ezt az ügyet, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként állítsa be. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!” – tette hozzá a KDNP frakcióvezetője.
Átvirrasztotta az éjszakát a Fidesz frakcióvezetője, aki a látta a felvételeket és a fotókat, de nem hitte el, amit látott.