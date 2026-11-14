Felfüggeszthetik Seszták Miklós párttagságát

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.

Latorcai a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a mai napon a bizalma megszűnt.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője koradélután még „csak” kérte Sesztákot, hogy adja vissza a mandátumát, kicsit később Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője már vállalhatatlannak nevezte a történteket, és felszólította ugyanerre Sesztákot.

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt, exminisztert a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.

Pénteken a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal péntek este közölte, hogy erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban.