A rendszerváltás óta egyetlen magyar filmet sem láttak a nyitóhétvégén annyian, mint a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-t

A magyar filmek között eddig a rendszerváltás óta az 1997-ben bemutatott A miniszter félrelép tartotta a nyitóhétvégi nézőszámrekordot 144 ezer nézővel. Ezt a rekordot döntötte meg most a Hogyan tudnék élni nélküled? 2: a film 202 134 nézőt vonzott és 528 449 827 forint bruttó jegybevételt hozott, ezzel a rendszerváltás óta a legmagasabb nyitóhétvégi nézőszámot és bruttó jegybevételt érte el a magyar filmek között.

A film több hollywoodi szuperprodukció magyarországi nyitóhétvégi nézőszámát is felülmúlta, köztük a Pókember: Nincs hazaút (2021, 189 904 néző), az Avatar: A víz útja (2022, 177 279 néző), a Thor: Ragnarök (2017, 174 521 néző), a Jégvarázs 2 (2019, 165 216 néző) és Az ördög Pradát visel 2 (2026, 100 983 néző) eredményét. A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 a harmadik legmagasabb nyitóhétvégi bruttó jegybevételt érte el, ennél többel csak a Pókember: Vadonatúj nap és a Bosszúállók: Végjáték nyitott.

A 2024 decemberében bemutatott első Hogyan tudnék élni nélküled? is hatalmas közönségsiker volt: a Demjén Ferenc ikonikus dalaira épülő zenés romantikus történet hónapokon keresztül uralta a hazai mozikat, és az elmúlt 40 év

legsikeresebb magyar filmje lett.

Ember Márk és Marics Péter a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 című filmben Fotó: InterCom/Youtube

A második rész első előzetesei milliós eléréseket generáltak az online térben, a jegyelővásárlási adatok pedig már hetekkel a bemutató előtt jelezték, hogy a mozik minden idők egyik legnagyobb magyar filmes bemutatójára készülhetnek.