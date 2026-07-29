Tudtam, hogy még találkozunk, bébi – vérszegény előzetessel próbálnak robbantani a Hogyan tudnék élni nélküled 2 készítői

Megjelent a Hogyan tudnék élni nélküled c. zenés sikerfilm folytatásának hivatalos előzetese. A Nemzeti Filmintézet által délelőtt 10 körül közzétett videót a YouTube-on délután 4-ig – némi meglepetésre – alig több mint öt és félezren nézték meg, igaz, más felületeken is fut. (Meg hát a 444 sem pörgette meg eddig.)

A Hogyan tudnék élni nélküled 2-t nem az első részt készítő Orosz Dénes rendezi, hanem Dyga Zsombor (őrá legutóbb a Sárkányok Kabul felett c. művet bízták), a forgatókönyvírók (Goda Krisztina és Kormos Anett), a producer (Kirády Attila) és a főszereplők (Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell, Kovács Harmat) mellett viszont a Demjén Ferenc-slágerek is maradtak. Ha minden igaz, ezúttal Várj míg felkel majd a nap is lesz, ami az első részben nem volt.

Hogy lesz folytatás, az adta magát, a rendszerváltás utáni Magyarországon korábban egyetlen film sem volt képes átlépni az egymilliós nézettséget, sőt ahhoz is el kellett jutni egészen 2024-ig, hogy a 90-es években készült A miniszter félrelép c. komédiát letaszítsák az élről. Ez először a Futni mentem c. Herendi Gábor-filmnek sikerült, amelyet viszont Orosz Dénes musicalfilmje egykettőre megelőzött.

A Hogyan tudnék élni nélküled 2 előzetese első ránézésre nem éppen impresszív, de hát igazán meggyőző az 1-nek a trailere sem volt, ám a filmről kiderült, hogy egyáltalán nem is rossz.

A 2-bemutatót november 12-ére tervezik. A Nemzeti Filmintézet 1,3 milliárd forintot tett bele a projektbe.