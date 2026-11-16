A szegedi ügyészek elkaszálták, de a Központi Nyomozó Főügyészség mégis foglalkozik a Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján született feljelentésekkel

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) hivatalból felülbírálta és hatályon kívül helyezte a szegedi ügyészség november eleji elutasító határozatát, mellyel elutasította Fürcht Pál korábbi főügyésznek az úgynevezett „aranykonvoj-ügy” ügyészségi nyomozásával kapcsolatban a médiában tett tényállításai miatt tett feljelentéseket. Erről posztolt Fülöp Botond, a Vidéki prókátor néven ismert ügyvéd a Facebook-oldalán.

Ő és Hadházy Ákos is tettek feljelentést, miután Fürcht szeptemberben az ATV-ben azt mondta, május 8-án az egyik kollégája „egy bizonyos közérdeklődésre számot tartó ügyben” olyan jelenséget észlelt, hogy mintha az egy kreált ügy lett volna. „Abba a helyzetbe kerültem, hogy jelentenem kellett azoknak a vezetőknek, akik egyébként ebben az ügyben eljártak, hogy itt baj van. Én ezt a jelentést megtettem. A szakma szabályai szerint nem a nyilvánossághoz fordultam” – mondta Fürcht. „Ehhez képest az volt a reakció, hogy fölrendeltek, megpróbáltak irányba állítani, idiótának és istenbarmának nevezett az egyik vezető ügyész a másik kollégám előtt”

Fülöp és Hadházy feljelentései előbb a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséghez kerültek, ahol visszautasították azokat azzal, hogy hiányzik bennük a bűncselekmény gyanúja. Ezt a döntést azonban most felülbírálta a KNYF. Fülöp azt írja, „a döntés indokául az szolgált, hogy a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség határozatával kizárólag az úgynevezett aranykonvoj-ügy Legfőbb Ügyészség tagja(i) általi jogellenes befolyásolása tárgyában tett feljelentésrészt bírálta el, ugyanakkor az ezen cselekménnyel szoros tárgyi összefüggést mutató, az Alkotmányvédelmi Hivatal meg nem nevezett tagjainak cselekvősége tárgyában a nyomozás a Központi Nyomozó Főügyészségen jelenleg is folyamatban van. A feljelentéseknek a Legfőbb Ügyészség meg nem nevezett tagjainak cselekvőségére vonatkozó részét azonban nem lehet addig elbírálni, míg az azzal szoros tárgyi összefüggést mutató, az Alkotmányvédelmi Hivatal meg nem nevezett tagjainak cselekvősége tárgyában a nyomozás folyamatban van, ezért a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség feljelentéseket elutasító határozata megalapozatlan.”

Kicsit közérthetőbben ez azt jelenti, hogy a szegedi ügyészség megalapozatlanul döntött, mert figyelmen kívül hagyta, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal meg nem nevezett tagjainak érintettsége miatt a KNYF-en jelenleg is zajlik egy szorosan összefüggő nyomozás.