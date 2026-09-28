A Fürcht Pál volt főügyész állításai alapján született feljelentések a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséghez kerültek

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséghez kerültek azok a feljelentések, amiket az ún. aranykonvojügyben és a Gundalf-ügyben tettek, illetve azok is, amik Fürcht Pál volt főügyész tényállításaira alapítottak – írja a Vidéki prókátorként ismert ügyvéd. Fülöp Botond azt írta, ő is nyújtott be feljelentést, és az azzal kapcsolatos határozatot nemrég átvette.

Fülöp Botond, a Vidéki prókátor Fotó: Kristóf Balázs/444

A múlt héten hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. A feljelentés alapját Fürcht Pál az ATV Egyenes beszédben tett nyilatkozata és a Legfőbb Ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett részletes írásos vallomása képezte (utóbbiban pont Horváth Lóránt látja el Fürcht Pál jogi képviseletét). Az aranykonvojügy nyomozásában indítványozták Fürcht tanúkénti meghallgatását is.

Fürcht a június 8-i lemondásáig volt a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője. A 7 oldalas lemondó levelében azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség több politikailag érzékeny ügy (többek között az aranykonvoj- és Gundalf-ügy) nyomozását befolyásolta. A lemondását elsősorban az aranykonvojügyben közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta.

Dr. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze 2024 nyarán Fotó: Németh Dániel/444

Az ATV-ben azt mondta, május 8-án az egyik kollégája „egy bizonyos közérdeklődésre számot tartó ügyben” olyan jelenséget észlelt, hogy mintha az egy kreált ügy lett volna. „Abba a helyzetbe kerültem, hogy jelentenem kellett azoknak a vezetőknek, akik egyébként ebben az ügyben eljártak, hogy itt baj van. Én ezt a jelentést megtettem. A szakma szabályai szerint nem a nyilvánossághoz fordultam” – mondta Fürcht. „Ehhez képest az volt a reakció, hogy fölrendeltek, megpróbáltak irányba állítani, idiótának és istenbarmának nevezett az egyik vezető ügyész a másik kollégám előtt” – mondta. (via Telex)