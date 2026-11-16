Baka András első államfői döntése volt hivatalvezetőt csinálni Sulyok Tamás főigazgatójából, aki most távozik

A jogász, diplomata Timár István Szilveszter 2024 novemberében lett a Sándor-palota főigazgatója, és augusztusban Baka András első államfői döntésével hivatalvezetőt csinált Sulyok Tamás főigazgatójából. Most a köztársasági elnök visszavonta Timár megbízatását, a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint közös megegyezéssel szűnt meg Timár István Szilveszter jogviszonya.

Sulyok Tamás akkori államfő kinevezi Timár István Szilvesztert főigazgatónak 2024. novemberben. Fotó: Bartos Gyula/Sándor-palota

A Sándor-palota szabályzata szerint a főigazgató képviseli az elnöki hivatalt, ő felel a Sándor-palota jogszerű és hatékony működéséért. Többek között ő köti meg a munkaszerződéseket, megállapítja a hivatal alaplétszámát, előkészítő, véleményező szakmai anyagokat készít. A munkáját a Főigazgatói Kabinet támogatja, ami szakmai, illetve szakpolitikai tanácsadó és elemző feladatokat lát el, valamint elemzi a politikai eseményeket és folyamatokat, a köztársasági elnök tevékenységével kapcsolatos visszajelzéseket.