Dróntalálat ért egy gabonaszállító hajót Bulgária partjainál

Tengeri drón találta el azt a háromezer tonna búzát szállító teherhajót, amely hétfőn elsüllyedt Bulgária fekete-tengeri partjainál. A 12 fős legénységet sikerült kimenteni - közölték hajózásbiztonsági források a Reuters hírügynökséggel.

A szomáliai zászló alatt közlekedő Betul 8 Romániából Egyiptomba tartott, amikor Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében dróntámadás érte, majd felborult. A legénység mind a 12 tagja török állampolgár. Ők egy videót is készítettek a süllyedő hajóról:

A bolgár közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint hétfőn kora reggel adtak le vészjelzést a süllyedő hajóról a Kaliakra-foktól mintegy 74 kilométerre. A mentést végző hadihajók fedélzetére vették a tengerészeket, és utána egy bolgár helikopter szállította őket partra Várnában. A támadásról először a legénység tagjai számoltak be.

A Diaplous hajózásbiztonsági vállalat adatai szerint július közepe óta a Betul 8 már a tizenhetedik hajó, amelyet támadás ért Bulgária vagy Románia partjainál. A két NATO-tagállam partjai mentén vezet az Ukrajnából induló tengeri szállítmányok fő útvonala. Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, fekete-tengeri kikötőit azonban az ukrajnai háború kezdete óta rendszeresen orosz támadások érik.

A bolgár és a román hatóságok óvatosan nyilatkoznak arról, hogy ki állhat a partjaik közelében elkövetett támadások mögött. Korábban egyes tisztviselők Oroszországot tették felelőssé, Moszkva azonban tagadja a vádakat. Ukrajnát szintén vádolták már azzal, hogy a Fekete-tenger más térségeiben orosz hajókat támadott meg. (MTI)