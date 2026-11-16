Több nukleáris biztonsági hatóság, amelyek összesen 38 országot képviselnek, figyelmeztet arra, hogy egyre nő egy nukleáris baleset kockázata Ukrajnában, és a tél közeledtével a helyzet még veszélyesebbé válik. Közös nyilatkozatuk, amely még megjelenés előtt a Reuters birtokába került, így fogalmaz:

„Mély aggodalmunkat fejezzük ki az Oroszország Ukrajna elleni háborújából, valamint az ország energetikai infrastruktúrája elleni folyamatos támadásokból eredő, egyre növekvő nukleáris biztonsági kockázatok miatt. Közösen sürgetőnek látjuk, hogy Oroszország állítsa le az ukrajnai nukleáris létesítmények, valamint a biztonságos működésükhöz elengedhetetlen energetikai infrastruktúra elleni támadásokat.”

A szabályozó hatóságok legfőbb aggodalma nem is egy közvetlen támadás egy atomerőmű ellen, hanem az, hogy a villamosenergia-hálózatból érkező stabil áramellátás nélkül az ukrán atomerőműveknek egyre nehezebbé válik a nukleáris fűtőanyag hűtése és a zónaolvadás elkerülése.

A felhívás mögött álló szervezetek a következők: a HERCA (az Európai Sugárvédelmi Hatóságok Vezetőinek Szövetsége), a WENRA (a Nyugat-európai Nukleáris Szabályozó Hatóságok Szövetsége) és a NORA (az Északi Sugárbiztonsági Hatóságok Vezetői).

Együttesen 38 országot képviselnek, köztük az összes EU-tagállamot, az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, Kanadát és Japánt is.

„Egyértelműen idén télen lesz a legmagasabb a nukleáris baleset kockázata” – nyilatkozta a Reutersnek Per Strand, a HERCA és a NORA vezetője. Elmondása szerint a legrosszabb forgatókönyv az ukrán villamosenergia-hálózat országos leállása lenne, amely egyszerre érintené Ukrajna kilenc működő atomreaktorát. „Kilenc reaktor egyidejű érintettsége a (radioaktív) kibocsátás lehetőségével meglehetősen súlyos helyzetet jelentene” – mondta. Hangsúlyozta, hogy a helyzet elkerülhető, ha most lépnek, és nyomást gyakorolnak Oroszországra az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítása érdekében. Ellenkező esetben az európai országoknak együtt kell működniük a vészhelyzeti felkészülésben, hogy kezelni tudják egy esetleges nukleáris baleset következményeit – tette hozzá.

A Zaporizzsjai Atomerőmű 1-es blokkja 2022 szeptemberében. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Ukrajnának négy atomerőműve van, amelyek közül három üzemel, és ezek biztosítják az idei télen felhasznált villamos energia mintegy 80 százalékát. A negyedik, Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjai létesítmény orosz ellenőrzés alatt áll a frontvonal közelében. Jelenleg nem termel áramot, de külső áramellátásra szorul a nukleáris fűtőanyag hűtéséhez és a zónaolvadás megelőzéséhez. Az erőmű berendezéseit Ukrajnából érkező villamos energia működteti. A háború kezdete óta a zaporizzsjai erőmű 27 alkalommal veszítette el a külső áramellátást, ami miatt vészhelyzeti dízelgenerátorokra kellett átállnia. Március vége óta az erőmű egyetlen külső távvezetékre támaszkodik. Oroszország és Ukrajna kölcsönösen egymást vádolja az atomerőmű elleni csapásokkal és a hozzá vezető távvezetékek elvágásával.