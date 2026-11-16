Egyre többen akarnak szabadságra menni, hogy zavartalanul GTA-zhassanak

Csütörtökön megjelenik minden idők talán legjobban várt videójátéka, a Grand Theft Auto VI. Mindent, amit a számítógépes játékról tudni kell, ebben a videóban foglaltunk össze:

Amikor a videó készült, még 1,5 millióra becsülték azoknak a számát, akik szabadságra vagy „betegszabadságra” terveznek menni, hogy zavartalanul játszhassanak a GTA 13 éve várt új részével.

Csakhogy a PCMag megbízásából készített amerikai felmérés szerint már kb. 12,5 millió játékos tervezi, hogy szabadságot vesz ki vagy átalakítja a munkahelyi, illetve iskolai időbeosztását, hogy játszhasson a Rockstar Games eddigi legnagyobb dobásával.

Fotó: Rockstar Games

A YouGov kutatásában több mint 2000 amerikai felnőttet kérdeztek meg, közülük 1154-en vallották magukat videójátékosnak, és a gamerek kb. 8 százaléka készül valamilyen módon átszervezni a napirendjét a GTA 6 miatt. A válaszadók 3 százaléka legalább két nap szabadságot venne ki, további 3 százalék egy teljes napot szánna a játékra, míg 2 százalék fél napot vagy módosított munkaidőt tervez. (A leglelkesebbek a fiatalok, a Z generáció tagjai 13 százaléka készül hasonló lépésre.)

A megkérdezettek 68 százaléka nem akar játszani a GTA VI-tal a megjelenésekor, 14 százalék pedig simán a megszokott napi rutinjába illesztené be a játékot, további 4 százalék inkább este/hétvégén nyomná. (via PC Guru)