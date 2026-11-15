13 év várakozás után jön a GTA VI, de miért őrül meg érte az egész világ?

játék
  • November 19-én, 13 év várakozás után végre megjelenik minden idők talán legjobban várt videojátéka, a GTA VI.
  • Több milliárd dolláros költségvetés, fanatikus rajongók, összeesküvés-elméletek és milliószámra kivett szabadnapok: hogyan lett ekkora popkulturális esemény egy játék megjelenése?
  • Miért pont egy olyan játéksorozatért őrül meg az egész világ, ami az amerikai álom groteszk paródiája? És mit lehet még kifigurázni, ha a valóság lassan abszurdabbá válik, mint maga a GTA?
  • 444 GTA-VIDEÓ BEFORE GTA VI!!!!
játék gta vi Egyesült Államok rockstar games videójáték megjelenés gaming usa video grand theft auto popkult Grand Theft Auto VI gta
Legfrissebb videóink

Fentről jött, hogy ebből az ügyből nem lehet semmi – mit vizsgál a bizottság, ahol visszatért Varga Judit?

Varga Judit színrelépése a családi botrány miatt maradt emlékezetes, a bizottság viszont, ami előtt megjelent, súlyos ügyeket vizsgál. Itt beszélt a volt főügyész arról, hogy a Völner-Schadl nyomozás közben megüzenték neki, le kellene állni – Rogán viszont szerinte nem nyúlt be az iratokba.

plankog, Zalavári Noémi, Vészi Sámuel, Bokros Dorka, Kovács Bendegúz
video

Varga Judit: Agyonhallgatták a jótetteimet

Lehallgatás, elmaradt tartásdíj, Tavaszi szél, Magyar Péter-i pokol - a volt igazságügy miniszter sok témát felhozott, amikor a Völner-Schadl-ügyről kérdezték a parlamentben. Az újságíróktól közben bocsánatkérést vár.

Czinkóczi Sándor, Kovács Bendegúz, Zalavári Noémi, Bokros Dorka, plankog, Vészi Sámuel
video

Ügynökaktákkal és egy AirPodsszal teniszezett a Parlamentben Magyar Péter

A volt miniszterelnök öccséről, az ügynökaktákban tévesen szereplő Lezsák Sándorról és közbiztonság állapotáról vitatkoztak hétfőn az ellenzéki pártok vezetői és Magyar Péter a napirend előtt. Magyar szerint a kormánynak nem volt dolga az aktákkal, de ha látta volna Lezsák nevét, közbeavatkozik, hiszen ismeri a rendszerváltás előtti munkásságát.

Jelinek Anna, Botos Tamás, plankog
video

Félnek a rendőröktől, de a jövőjüket még jobban féltik

Élesben néztük meg Párizsban, hogy néz ki közvetlen közelről a diáktüntetésnek indult, megélhetési tömegdemonstrációvá váló, a hírekbe a fosztogatások miatt bekerülő tiltakozási hullám. Miért vannak az utcán, mit szólnak az erőszakos jelenetekhez, hogyan reagálnak a rendőrök? Helyszíni videóriport.

Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, plankog, Kristóf Balázs, Vészi Sámuel, Sárdi Kristóf
video