Sem vádalkut, sem egyezséget nem kötött Jellinek Dániel, a Seszták Miklós ügyében folyó nyomozás során megtalált pénzhez semmi köze - közölte Jellinek Dániel ügyvédje az MTI-vel hétfőn. Krasznai István kiemelte, védence több alkalommal egyértelműen kijelentette, hogy nem követett el bűncselekményt.

„Letartóztatását a bíróság az NVVH indítványa ellenére szüntette meg október 16-án. A döntés indoklásában a bíróság rámutatott, hogy Jellinek Dániel a korrupciós láncolatban elszigetelt szerepet töltött be. Ezúton kérem, hogy az ügyben megszólalók tartsák magukat a tényekhez!” – fogalmazott az ügyvéd.

Jellinek Dániel és Tiborcz István 2018-ban Fotó: Németh Dániel/444

Krasznai István azután nyilatkozott az MTI-nek, hogy Dicső Viktória, a Tisza országgyűlési képviselője egy parlamenti sajtótájékoztatón arra utalt, hogy Jellinek Dániel azért szabadult, mert segítségére lehetett a hatóságoknak megtalálni 6,5 milliárd forintnyi, elrejtett készpénzt. A politikus arra a kérdésre, miként lehet az, hogy Jellinek Dániel üzletember az egyetlen, akit kiengedtek a börtönből, közölte, „megtaláltak 6,5 milliárd forintot, valakinek mondania kellett valamit”.

Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját az úgynevezett Volánbusz-ügyben gyanúsították meg. Az üzletembert szeptember 17-én őrizetbe vették, majd egy hónap múlva, nyomkövető viselése mellett, háziőrizetbe került.