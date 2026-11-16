Jóváhagyta az eddigi legnagyobb, nyolcmilliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az EU

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Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el hétfőn, amely lehetővé teszi közel nyolcmilliárd euró kifizetését Kijev számára az úgynevezett Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) keretében, amiből mintegy ötmilliárd euró az Ukrajnának nyújtott támogatási hitelből (Ukraine Support Loan) származik - írja az MTI.

Volodimir Zelenszkij 2025. december 18-án Brüsszelben.
Fotó: John Thys/AFP

A brüsszeli közlemény szerint a hétfőn megítélt kifizetést az teszi lehetővé, hogy Ukrajna teljesített több mint 20 olyan mérföldkövet, amely különböző kulcsfontosságú területeken végrehajtandó reformokhoz kapcsolódik. Ilyen egyebek mellett az igazságügyi rendszer, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem, a pénzügyi piacok, a közvagyon kezelése, az üzleti környezet, a decentralizáció és a regionális politika, az energiaügy, az agrár-élelmiszeripari ágazat, a digitális átállás, valamint a környezetvédelem.

Az Ukrajna-eszközből származó támogatást célja Ukrajna makrofinanszírozási stabilitásának, helyreállításának és modernizációjának elősegítése, a közigazgatás működésének fenntartása, valamint az ország reformtörekvéseinek támogatása. A kifizetések az úgynevezett Ukrajna-tervhez kötődnek, ez a dokumentum vázolja fel Ukrajna helyreállítási, újjáépítési és modernizációs stratégiáját, valamint tartalmazza a reformok végrehajtásának ütemtervét, mely összhangban áll az ország EU-csatlakozási célkitűzéseivel.

Az Ukrajna-eszközt 2024. március 1-jén hozták létre, keretében több mint 50 milliárd euró áll rendelkezésre vissza nem térítendő támogatások és hitelek formájában Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és modernizációjának támogatására 2027-ig. Az összegből több mint 40 milliárd eurót az Ukrajna-tervben - Ukrajna helyreállítási és EU-csatlakozási ütemtervében - meghatározott reformokra és beruházásokra különítettek el. A rendszeres kifizetések feltétele, hogy Ukrajna teljesítse a tervben rögzített célkitűzéseket. A hétfői, immár kilencedik kifizetéssel együtt Ukrajna 2024 közepe óta már több mint 40 milliárd eurót kapott az Ukrajna-terv keretében.

Múlt héten Friedrich Merz német kancellár felszólította az uniós tagállamokat, hogy valamennyien „méltányos mértékben” járuljanak hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához. A német kancellár az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében közvetve azzal fenyegetőzött, hogy blokkol más pénzügyi kérdéseket, ha nem lesz közös kötelezettségvállalás Ukrajna segítésére. Ennek hátteréről itt írtunk bővebben.

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