Jóváhagyta az eddigi legnagyobb, nyolcmilliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az EU

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el hétfőn, amely lehetővé teszi közel nyolcmilliárd euró kifizetését Kijev számára az úgynevezett Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) keretében, amiből mintegy ötmilliárd euró az Ukrajnának nyújtott támogatási hitelből (Ukraine Support Loan) származik - írja az MTI.

Volodimir Zelenszkij 2025. december 18-án Brüsszelben. Fotó: John Thys/AFP

A brüsszeli közlemény szerint a hétfőn megítélt kifizetést az teszi lehetővé, hogy Ukrajna teljesített több mint 20 olyan mérföldkövet, amely különböző kulcsfontosságú területeken végrehajtandó reformokhoz kapcsolódik. Ilyen egyebek mellett az igazságügyi rendszer, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem, a pénzügyi piacok, a közvagyon kezelése, az üzleti környezet, a decentralizáció és a regionális politika, az energiaügy, az agrár-élelmiszeripari ágazat, a digitális átállás, valamint a környezetvédelem.

Az Ukrajna-eszközből származó támogatást célja Ukrajna makrofinanszírozási stabilitásának, helyreállításának és modernizációjának elősegítése, a közigazgatás működésének fenntartása, valamint az ország reformtörekvéseinek támogatása. A kifizetések az úgynevezett Ukrajna-tervhez kötődnek, ez a dokumentum vázolja fel Ukrajna helyreállítási, újjáépítési és modernizációs stratégiáját, valamint tartalmazza a reformok végrehajtásának ütemtervét, mely összhangban áll az ország EU-csatlakozási célkitűzéseivel.

Az Ukrajna-eszközt 2024. március 1-jén hozták létre, keretében több mint 50 milliárd euró áll rendelkezésre vissza nem térítendő támogatások és hitelek formájában Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és modernizációjának támogatására 2027-ig. Az összegből több mint 40 milliárd eurót az Ukrajna-tervben - Ukrajna helyreállítási és EU-csatlakozási ütemtervében - meghatározott reformokra és beruházásokra különítettek el. A rendszeres kifizetések feltétele, hogy Ukrajna teljesítse a tervben rögzített célkitűzéseket. A hétfői, immár kilencedik kifizetéssel együtt Ukrajna 2024 közepe óta már több mint 40 milliárd eurót kapott az Ukrajna-terv keretében.

Múlt héten Friedrich Merz német kancellár felszólította az uniós tagállamokat, hogy valamennyien „méltányos mértékben” járuljanak hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához. A német kancellár az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében közvetve azzal fenyegetőzött, hogy blokkol más pénzügyi kérdéseket, ha nem lesz közös kötelezettségvállalás Ukrajna segítésére. Ennek hátteréről itt írtunk bővebben.