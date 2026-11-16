A hosszú, rendkívül aszályos időszakot követően az elmúlt napok csapadékos időjárása országszerte vízszintemelkedést és a kiszáradt patakok újjáéledését hozta, de a lehullott eső nemcsak átmeneti enyhülést jelent, hanem fontos lehetőség is a vízkészletek pótlására és a vízhiány mérséklésére – írja az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A vízügyi igazgatóságok országszerte összehangolt munkával igyekeznek elérni, hogy a lehető legtöbb csapadékvíz helyben maradjon, ezért emelik a tározók vízszintjét, zárják a zsilipeket, töltik fel a csatornákat és holtágakat, valamint ideiglenes vízvisszatartó műtárgyakat, fenékküszöböket alakítanak ki – írták.

A cél az, hogy a víz ne egyszerűen levonuljon a területről, hanem legyen ideje beszivárogni a talajba, illetve a vízrendszerekben és a tározókban maradva gazdagítsa a helyi vízkészleteket.

Gyalogos a zápor miatt felgyülemlett esővízben Esztergom belvárosában 2021. augusztus 5-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A beavatkozások országszerte számos helyszínt érintenek, például:

a Közép-Tisza-völgyi Vízügyi Igazgatóság kb. 30 millió m 3 többletvet tervez betározni a Tisza-tóba,

többletvet tervez betározni a Tisza-tóba, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság emeli a dombvidéki tározóinak vízszintjét,

más igazgatóságok csatornákban, holtágakban, erdei vízrendszerekben és természetvédelmi területeken gondoskodnak a víz visszatartásáról.

A helyben megtartott víz nemcsak a talaj vízháztartását javítja, hanem hozzájárul az erdők, vizes élőhelyek és természetes ökoszisztémák vízellátásához is – írta az OVF.