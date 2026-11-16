A hosszú, rendkívül aszályos időszakot követően az elmúlt napok csapadékos időjárása országszerte vízszintemelkedést és a kiszáradt patakok újjáéledését hozta, de a lehullott eső nemcsak átmeneti enyhülést jelent, hanem fontos lehetőség is a vízkészletek pótlására és a vízhiány mérséklésére – írja az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
A vízügyi igazgatóságok országszerte összehangolt munkával igyekeznek elérni, hogy a lehető legtöbb csapadékvíz helyben maradjon, ezért emelik a tározók vízszintjét, zárják a zsilipeket, töltik fel a csatornákat és holtágakat, valamint ideiglenes vízvisszatartó műtárgyakat, fenékküszöböket alakítanak ki – írták.
A cél az, hogy a víz ne egyszerűen levonuljon a területről, hanem legyen ideje beszivárogni a talajba, illetve a vízrendszerekben és a tározókban maradva gazdagítsa a helyi vízkészleteket.
A beavatkozások országszerte számos helyszínt érintenek, például:
A helyben megtartott víz nemcsak a talaj vízháztartását javítja, hanem hozzájárul az erdők, vizes élőhelyek és természetes ökoszisztémák vízellátásához is – írta az OVF.