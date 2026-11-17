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Emberölés előkészülete miatt jogerősen egy év két hónap felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla egy férfire, aki 2025-ben videókon Orbán Viktor megöléséről beszélt. A felvételeket a férfi a saját profiljáról feltöltötte a TikTokra, ezeket valaki látta, aki aztán feljelentette őt.

Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék emberölés előkészülete miatt 1 év 9 hónap, 2 év 2 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a férfit azzal, hogy a sértettől távol kell tartania magát, tartózkodnia kell hasonló megnyilvánulásoktól a közösségi oldalakon, és csak a tulajdonában lévő telefonján internetezhet.

Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla a kiszabott börtönbüntetést a próbaidő tartamának változatlanul hagyása mellett 1 év 2 hónapra enyhítette, és megszabta, hogy a vádlott az elrendelt próbaidő alatt nem tölthet fel az internetre nyilvánosan hozzáférhető tartalmat. Az ítélet jogerős. (MTI)