Balásy Gyula interjút ad a Kontrollnak május elején Fotó: Kontroll/Youtube

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. részére összesen 1,5 milliárd forintot fizetett ki médiatervezési és médiavásárlási feladatokra 2019 és 2026 között – derül ki az NMHH keddi sajtóközleményéből.

A NER bukása után könnyes nyilatkozatokkal haknizó Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégekkel való levelezésből kiderült, hogy az NMHH munkatársai többször is jelezték feléjük, nem értenek egyet a kiválasztott sajtótermékek és online felületek listájával, és máshol szeretnének hirdetni, ahol szerintük hatékonyabban elérik az adott kampány célközönségét.

A Balásy-cégek azonban nagyon ritkán voltak hajlandóak a cserére, szívesebben adtak inkább nagyobb kedvezményt a preferált sales house-oknál, mint bármilyen felületet a nem preferáltaknál.

Az NMHH dolgozóinak tapasztalatai alapján „tiltólistások” voltak többek között a Central Media felületei, így például a Nők Lapja vagy a 24.hu, de a nosalty.hu, a Story és a Best magazinok is. A New Land Media Kft. ezek helyett a NER-közeli Mediaworks portfóliájába tartozó Blikk Nők, a Fanny és a Hot! magazinokat, illetve az origo.hu-t és a koponyeg.hu-t javasolta. A HVG, az eduline.hu, a Magyar Narancs, a 444, a wmn.hu és a Kreatív magazin szintén a nem preferált médiumok között voltak, míg a megyei napilapokban és sok önkormányzati lapban (amiket a Village Media értékesített) mindig lehetett hirdetni.

A sajtóközlemény szerint az NMHH-nak jelenleg is van élő szerződése a New Land Media Kft.-vel, de ez december végén megszűnik. 2026. áprilisa óta pedig nem történt kifizetés a cég részére.