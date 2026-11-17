Lezuhant egy orosz An-12-es típusú katonai szállítórepülőgép kedden a nyugat-szibériai Kemerovói területen, a szerencsétlenségben legfrissebb értesülések szerint 19 ember vesztette életét, ők mind a gépen tartózkodtak – közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A repülőgép egy lakatlan területen ért földet, túlélő nincs.

A védelmi tárca szerint a baleset oka műszaki meghibásodás lehetett. Az Izvesztyija orosz portál birtokába kerültek azok a felvételek, amelyek a repülőgép repülésének utolsó másodperceit örökítik meg. A felvételen látható, ahogy a repülőgép hirtelen magasságot veszít, aztán hatalmasat robban:

A Russian Air Force An-12 cargo aircraft reportedly crashed in Kemerovo, Siberia, this evening. https://t.co/HCxbKJIh5S — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2026

A történtek egyik szemtanúja elmondta, hogy a repülőgép már a földnek csapódás előtt lángokban állt. (MTI)