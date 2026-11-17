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Dávid Dóra vezetheti a tárgyalásokat arról az uniós jogszabályról, amely a gyerekeket védené az online térben – írja közleményében a Tisza. Az Európai Néppárt nevezte ki a TISZA európai parlamenti képviselőjét az EU KIDS Act felelősévé a pártcsalád részéről. „Ezzel egy magyar képviselő kerülhet az egyik legfontosabb uniós digitális jogszabály tárgyalásainak középpontjába, amely Európa-szerte több millió gyermek mindennapjait érinti.”

Az érintett képviselőcsoportok megállapodása értelmében a KIDS Act-nek két jelentéstevője lesz: egy a szocialista (S&D), egy pedig a néppárti (EPP) frakcióból.

Az Európai Bizottság szeptemberben bemutatott javaslata egységes európai korhatárt vezetne be: 15 éves kor alatt csak szülői hozzájárulással lehetne közösségi médiát és videómegosztó platformokat használni, 13 éves kor alatt pedig egyáltalán nem. A javaslat emellett kötelező, biztonságos tervezési szabályokat írna elő minden érintett szolgáltatásnál, a közösségi médiától a videójátékokon át az AI-chatbotokig – írják. „Örömmel folytatom azt a munkát, amelyet két éve kezdtem el, amikor a Parlament kiskorúak online védelméről szóló jelentésének árnyékjelentéstevője voltam” – idézi a közlemény Dávid Dórát.

Kis túlzással hetente lehet újabb iskolai telefonkitiltásokról, új törvényekről, életkori határokról hallani. Az elmúlt években mi is aktívan követtük ezt a vitát, írtunk többek között a rendkívül népszerűvé vált tiltáspárti könyvről, és bemutattuk azt is, hogy mit lehet kiolvasni az iskolai mobilkitiltások hatásait vizsgáló kutatásokból. E cikkek megjelenése óta pedig az Európai Bizottság beterjesztette az EU KIDS Act törvénytervezetet, ami 13 év alatt teljesen tiltaná, utána pedig csak fokozatosan engedné a fiataloknak, hogy megjelenjenek a közösségi oldalakon. A tervezetről nemrég készítettünk szakértői interjút.

Dávid Dóra ilyeneket mond: