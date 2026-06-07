Kicsit azért jobb tőle – Iskolai mobiltiltások a világ körül

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Afganisztántól Magyarországon át Ruandáig ugyanarra tart a világ: az utóbbi években egyre több helyen tiltották be a mobiltelefonok használatát az iskolákban.

A nagy mintának köszönhetően ma már azt is meg tudjuk ítélni, hogy ezek a tiltások valójában mit értek el.

A mérleg pozitív, de aki csodát várt, annak csalódnia kellett.

A gyerekek kitiltása a közösségi médiából viszont jóval bonyolultabb ügynek tűnik.

Mobiltelefonokat tiltó tábla egy német iskola bejáratánál Fotó: MARIJAN MURAT/dpa Picture-Alliance via AFP

Amerikai kutatók áprilisban publikálták a valaha volt legnagyobb szabású kutatást arról, hogy pontosan milyen hatással van az iskolákra, ha a diákok nem használhatják ott a mobiltelefonjaikat. A Stanford Egyetem munkatársai által irányított kutatás 4607 olyan amerikai iskolára terjedt ki, ahol a diákok a tantermekben nem használhatják a mobiltelefonjukat. Bár ezeket elvileg zárható kis tasakokba kellett helyezniük, a kutatók maguk is megfigyelték, hogy van, aki ezeket a szabályokat kijátssza, mert egyes telefonokat még az osztálytermekben is használtak.

Összességében azonban így is kijelenthető volt, hogy a tiltás működik: a mobiltelefonok használata a megfigyelt amerikai iskolákban, különösen pedig az osztálytermekben radikálisan csökkent. Ami viszont nem változott nemhogy radikálisan, hanem egyáltalán bármennyire, az a tanulmányi teljesítmény volt. Az eredmények azt mutatják, hogy a középiskolások jegyei minimálisan javultak, különösen matematikából, az általános iskola felső tagozatában viszont inkább egy kicsit romlottak. De mindkét esetben olyan minimális változásokról van szó, hogy tényleg azt lehet mondani, a gyerekek mobil nélkül sem tanultak jobban, mint anélkül.

Az amerikai kutatás szerint a mobilok elvételének nem volt hatása az iskolakerülés arányára, a netes bullying mértékere és az – önbevalláson alapuló – tantermi figyelemre. Volt viszont hatása a diákok jólétére, ráadásul egészen meglepő módon. A szintén a diákok önbevallásán alapuló mutató a mobilok betiltása utáni első évben romlott, utána viszont javulni kezdett, és túl is szárnyalta a tiltás előtti periódust. Ezzel párhuzamosan az első évben megszaporodtak a mindenféle fegyelmezést igénylő incidensek is az osztálytermekben, de később ezek is megszűntek.

Mindent összevetve az amerikai kutatás így arra jutott, hogy a tiltás a tanulmányi eredményre ugyan nem volt mérhető hatással, viszont a diákok, bár eleinte mintha szabályos elvonási tüneteket produkáltak volna, szépen lassan megszokták, és még élvezni is kezdték az új helyzetet.