„Valótlant állít az Akadémiai Dolgozók Fóruma, a Tudományos és Technológiai

Minisztérium mintegy 5000 kutató nevében bocsánatkérésre szólítja fel – a

ma már mindössze néhány tagot számláló – ADF vezetését!”

– ezzel kezdődik az a sajtóközlemény, amit a TTM az után adott ki, hogy kedd reggel az Akadémiai Dolgozók Fóruma gúnyos hangvételű közleményben követelte többek közt Tanács Zoltán miniszter távozását.

A minisztérium közlemény szerint nem igaz, hogy nem volt érdemi egyeztetés az akadémiai kutatóhálózatról szóló törvénymódosítás előtt. Szerintük a TTM a módosítást a Magyar Tudományos Akadémiával és az érintett kormányzati szervekkel május óta folytatott egyeztetés eredményeként dolgozta ki. Valamint a kutatóhálózatban több mint 5000-en dolgoznak, az ADF ellenben egy néhány tagú egyesület,