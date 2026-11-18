A 30 év alattiak 99 százaléka vett már igénybe valamilyen AI-eszközt, de 40 és 50 év alatt is szinte mindenki (92 és 86 százalék). 50 és 64 év között az arány 61 százalék, míg 65 fölött csak 24.

Ez derült ki a Medián HVG számára készített felméréséből. Pont ennyire meglepő (vagyis nem nagyon), hogy

a legfeljebb 8 általánost végzettek között nagyon kevesen (23 százalék),

a szakmunkásképzőt elvégzők (58) és

az érettségizettek (78) közül már jóval többen, míg

a felsőfokú végzettségűek között 85 százalék használ mesterséges intelligencián alapuló alkalmazást.

(Azt csak zárójelben írom ide, hogy alighanem sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy nem használnak MI-t, pedig de.)

Abban már erősen megoszlanak a vélemények, hogy az AI lehetőség vagy veszély, de hogy elszaporodnak miatta az álhírek, és a gyerekek nem tanulnak meg miatta önállóan gondolkodni, attól szinte mindenki tart, és a többség nagyon. Hogy még pusztítóbb háborúk jönnek, és az emberiség elveszti az irányítást a gépek felett, azt csak a magyarok kétharmada gondolja. Csak.