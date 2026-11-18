Belső vizsgálatot kezdeményezett a Külügyminisztérium arról, hogy milyen orosz titkosszolgálati segítségről szóló iratokat rendelhetett haza Szijjártó Péter a választások előtt, hogy a Tiszát lejárassák, írja a Telex.

Panyi Szabolcs újságíró írta meg a Barátság extrákkal című könyvében, hogy az iratokban az orosz fél állítólag azt részletezte, hogy titkosszolgálati közreműködéssel milyen lejárató anyagokat készített és terített a Tisza Párt prominenseiről annak érdekében, hogy ezzel segítséget nyújtson a Fidesznek.

Szijjártó Péter Moszkvában.

Panyi szerint Szijjártó Péter volt külügyminiszter az orosz kormányfőhelyettessel, Gyenyisz Manturovval egyeztetett, aki az anyagokról szóló iratokat juttatta el a moszkvai magyar nagykövetségre, ahonnan a moszkvai, később pedig a belgrádi magyar nagykövetek révén érkeztek Budapestre.

A részben MI-vel készített vagy akár anélkül, egyszerűen fals információkra épített írásokat orosz hátterű, magyar nyelvű és néhány esetben külföldi portálokon terjesztették. Többek között Kapitány Istvánról.