Szerdán megkezdődött Budapesten Laponyi Zsolt volt rendőr pere, aki arról vált ismertté, hogy tiltakozott az ellen, hogy Rétvári Bence KDNP-s politikus a hozzájárulása nélkül használta fel az arcképét egy politikai célú Facebook-posztban.

Rétvári 2025 áprilisában egy rendőrségi kampányhoz készült fényképet tett közzé, amelyen Laponyi és társai szerepeltek. A fotóra egy KDNP-s logó is került. Laponyi nyilvános bejegyzésben kérte a politikustól a kép eltávolítását, mivel annak politikai célú felhasználásához nem járult hozzá.

Fotó: Laponyi Zsolt/Facebook

A rendőrség ezután fegyelmi eljárást indított az őrmester ellen, mert nem a hivatalos szolgálati úton jelezte a panaszát. A BRFK 2025 júniusában megállapította, hogy Laponyi fegyelmi vétséget követett el.

A Fővárosi Törvényszéken szerdán kezdődött tárgyaláson, amelyet a BRFK által indított perben tartottak, a volt őrmestert hallgatták meg. Laponyi részletesen beszámolt azokról a retorziókról, amelyek a tiltakozása után érték.

Laponyi Zsolt elmondta, hogy az eset után fegyelmi eljárás indult ellene, eltiltották a rendőrséggel kapcsolatos nyilvános szereplésektől, áthelyezték, fogdaszolgálatra osztották be, miközben további sorozatos megalázó intézkedések és szankciók érték.

A korábban rendőrségi toborzóvideókban szereplő őrmester végül az általa nyomásgyakorlásként értékelt intézkedések miatt 2026 márciusában azonnali hatállyal lemondott szolgálati jogviszonyáról. A BRFK azonban vitatta a lemondás jogszerűségét, ezért bírósághoz fordult.

Laponyi és jogi képviselője korábbi nyilatkozatai szerint a rendőrség mintegy 949 ezer forintot követel tőle, amely a felmentési időre járó illetménynek felel meg.

A volt rendőrőrmester a tárgyaláson méltánytalannak nevezte, hogy így meghurcolták, miközben rengeteget segített a rendőrség népszerűsítésében, és most alperesként kell a bíróságon megjelennie, amiért volt munkáltatója beperelte.

Elmondta azt is, hogy miközben a BRFK keresetében azt állítja, hogy kijelentése nem tekinthető politikai véleménynek, ennek ellenére éppen emiatt érték retorziók.

A BRFK jogi képviselője a tárgyaláson azzal érvelt, hogy a rendőrség nem fogadta el az azonnali lemondást, amellyel szemben Laponyi Zsolt szolgálati panasszal élt. Ezt elutasították, a volt őrmester pedig nem élt jogorvoslattal, így az jogerőssé vált. Emiatt pedig a munkáltató szükségszerű lépéskényszerbe kerülve nyújtotta be a bíróságra keresetét, kártérítést követelve. Ezzel költségvetési szervként törvényi kötelezettséget teljesítette.

Laponyi Zsolt jogi képviselője erre azt válaszolta: abban a hiszemben nem indítottak keresetet a szolgálati panasz elutasítása ellen, hogy az ügy lezárható, és a rendőrség nem fordul bírósághoz. A per jövő februárban folytatódik. (MTI)