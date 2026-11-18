Polyák Gábor, az NMHH elnöke Fotó: Bankó Gábor/444

Két ügyben is eljárást indított a Médiatanács a közmédia ellen – írja az NMHH közleménye.

A Kossuth Rádió este fél 11-től korhatárjelzés nélkül sugározta Dragomán György A fehér király című regényének rádiós feldolgozását, pedig 23 óra előtt be kell mondani, ha egy műsor nem gyerekeknek való. A hivatal szerint az elhangzott erőszakos jelenetek, kiskorú alkoholfogyasztása és trágár szavak miatt az adást 16 éven aluliaknak nem ajánlottként kellett volna besorolni.

A Duna és az M5 egy-egy adásában pedig a hivatal mérései szerint a reklámok hangosabbak lehettek a műsornál.

Kedvezményt kapott jövő évre a Magyar Katolikus Rádió a friss magyar zenére vonatkozó kvótából. A törvény szerint a rádiókban szóló magyar zeneszámok negyedének öt évnél fiatalabbnak kell lennie. A főként egyházi, kulturális és komolyzenei műsort kínáló rádió ezt tíz százalékra csökkentette volna, a Médiatanács tizenöt százalékot engedett.

Arról is írtunk, hogy Gryllus Dorka menopauzás reklámja miatt a Médiatanács egyeztetésre hívta az RTL Klub vezetőit.