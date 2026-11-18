Rendhagyóan indult a Médiatanács ülése: a testület egy asztalhoz ültette az RTL vezetőit, valamint a média-, a reklám- és a PR-szakma ön-, illetve társszabályozó szervezeteit, hogy közösen beszéljék át a csatorna reggeli műsorában októberben bemutatott, Gryllus Dorka eljátszott rosszulléte miatt nagy port kavart menopauzakampány tanulságait – írja az NMHH.

Az ügyről, amely pár napig lázban tartotta a nyilvánosságot, Gryllus Dorka, a DM és az RTL hülyének néztek minket címmel közöltünk véleményt.

Fotó: RTL

Polyák Gábor elnök jelezte: a Médiatanácsnak még nincs álláspontja, az eljárás folyamatban van. Az ilyen beszélgetések az álláspont kialakítását is segítik, és a jövőben nem kivételek lesznek, hanem a testület bevett munkamódszere.

A közlemény szerint a csatorna képviselői üdvözölték, hogy a Médiatanács leült velük és a szakmai szervezetekkel konzultálni – Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója szerint erre azóta nem volt példa, hogy 2015-ben átvette a csatorna vezetését. Elmondta, hogy a tanulságokat a történtek után azonnal levonták: etikai kódexüket a külső gyártásban készülő produkciókra is kiterjesztik, és szorosabban figyelnek rájuk. A megbeszélésen az is felmerült, hogy a társadalmi célú reklámokról szóló etikai képzéseken ezentúl nemcsak a hirdetők, hanem a műsorkészítők és a szerkesztők is részt vesznek majd.

A szakmai szervezetek felajánlották, hogy közösen továbbfejlesztik a reklámetikai szabályokat, és feltérképezik, hogyan futottak külföldön hasonló figyelemfelkeltő kampányok a nézők megtévesztése nélkül.

„Legyen világos a közönség számára, mi a szakmai hiba, mi az etikai sérelem és mi a jogszabálysértés” – hangsúlyozta Bodrogi Bea, a Médiatanács tagja. Polyák Gábor zárszavában két tanulságot emelt ki: senkinek nem szabad elvenni a kedvét attól, hogy fontos társadalmi ügyekről beszéljen – akár kreatív eszközökkel is –, s hogy a mai médiakörnyezetben még nehezebb ezt hibátlanul csinálni, a hibák azonban hozzájárulhatnak a jobb megoldások kikristályosodásához. A Médiatanács pedig sokat vár az önszabályozástól, mert nem minden kérdésre a hatósági eljárás a legjobb megoldás.

A Médiatanács azt is közölte, hogy a közmédiával szemben elindított két eljárást.