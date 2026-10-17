Gryllus Dorka, a DM és az RTL hülyének néztek minket

Miután Gryllus Dorka a hét elején az RTL reggeli műsorában egy rövid beszélgetés során élő adásban látszólag összeomlott és zavartan viselkedett, pár napig mindenki azt találgatta, mi történt. Az adást nem állították le, a színésznő végig zavart volt, talán nem csoda, hogy újságcikkekben és közösségi médiában közzétett posztokban sajnálkoztak és aggódtak emberek a színészért, illetve méltatták és egyszerre sározták az interjút készítő Barabás Évit. Méltatták, amiért empatikus volt és mert az agyi köd megemlítésével jelezte mindenki számára, hogy itt vélhetően a menoapuza a ludas, és sározták, amiért nem szállt ki azonnal ebből a helyzetből és nem állíttatta le az adást, miután interjúalanya látszólag segítségre szorult.

Ha nem is tematizálta teljes mértékben a közbeszédet, egy-két napig tényleg sokan foglalkoztak Gryllus Dorka rejtélyes rosszullétével, rengetegen aggódtak a színészért, hogy aztán napokkal később az arcunkba vágják: HAHA, MINDENKIT ÁTVERTÜNK! És nemcsak simán átvert, de egy fizetett(?) hirdetésben vert át mindenkit Gryllus Dorka, karöltve az RTL-lel és a DM-mel.

A színész három nappal a reggeli műsoros szereplése után világított rá videós bejegyzésében – aminek szövegét is a „#reklám”-mal indítja –, hogy amit hétfőn láttunk, nem a valóság volt, csak színjátszás, egy előadás, színtiszta fikció. Gryllus Dorka nem omlott össze, csak eljátszotta az összeomlást. Nem volt zavart, csak eljátszotta, hogy zavart. Úgy csinált, mintha menopauzás roham(?!) tört volna rá, sztereotipizálva előadott valamit, amilyennek elképzeli a társadalom, hogy milyen egy nő menopauza közben/után: használhatatlan, szánnivaló roncs. A DM kampánya a „Menopauza, megérdemli a megértést” címen fut, én azonban továbbra sem tudom megérteni, hogyan fordulhatott elő, hogy senki nem jelezte a kampány tervezése közben, mennyire átgondolatlan és ízléstelen eljátszani egy súlyos, komplex tünetegyüttest. Úgy csinálni, mintha valami bajunk lenne, ráerősítve ezzel arra az általánosításra, hogy a nők csak megjátsszák, ha épp görcsöl a hasuk menstruáció alatt, csak színészkednek, szimulálnak ha bármilyen súlyos, kellemetlen vagy fájdalmas, akár orvosi segítséget igénylő tünetük van, ami a női reprodukciós szerveikhez, női mivoltukhoz köthető. És akkor itt az üzenet is az, hogy a menopauza is csak látszatállapot?

Az már tényleg csak a megkoronázása mindennek, hogy Gryllus interpretálásában a menopauza olyan, mint egy több napos kialvatlanságot követő pánikroham.

Miközben a menopauza egy összetett tünetegyüttes, nem egy pillanat alatt bekövetkező esemény, ez egy évekig tartó, összetett hormonális átmenet a perimenopauza és a posztmenopauza között. Nem egy betegség, hanem egy természetes folyamat, amikor elindul a petefészkek hormontermelésének hullámzása, ennek fokozatos leállása pedig nemcsak a ciklus rendszertelenné válásához vagy elmaradásához vezet, hanem kihat az egész szervezet működésére és a mindennapi életminőségre is.

Fotó: RTL

Mi lesz a következő? Valaki kopaszra borotvált fejjel sírdogál és beszél a kemoterápiáról egy hasonló műsorban, hogy pár nappal később közölje, nincs semmi baja, csak fel akarta hívni a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára?

Mintha ennek a kampánynak a készítői és résztvevői közt senki se ismerte volna a farkast kiáltó fiú meséjét. Pedig Gryllus Dorka most farkast kiáltott, aztán kiderült, hogy itt a nézőknek nem egy kiszámíthatatlan és félelmetes ragadozótól kell tartaniuk, hanem egy kellemetlen és káros médiahekktől.

„A menopauza egy nehéz időszak, kemény tünetekkel, amin a középkorú nők átmennek. Az alvászavar, a szájszárazság, az agyi köd, a szívdobogás, az izzadás mind-mind a menopauza tünetei, ami az élet normális része. De ma már rengeteg eszközzel lehet ezensegíteni. A menopauza megérdemli a megértést, ennek az első lépése, hogy beszéljetek, beszéljünk róla és ne felejtsétek el, nem vagytok egyedül”

– írja a hashtagreklámmal megtámogatott bejegyzésében Gryllus Dorka, és nem ír hülyeségeket, de megtehette volna, hogy ezt nem napokkal később közli, hanem közvetlenül a Barabás Évivel közös előadása után.

Persze ha rögtön a „jelenet” után elmondják a kamerába nézve, hogy mi történt itt valójában, mit látott a néző, hogy ezzel csak fel akarták hívni a figyelmet valami nagyon fontosra, nyilván a kutya sem ugrik rá a témára, egy egyszerű, gagyi reklámnak címkézték volna. Ezzel a megoldással azonban nemcsak gagyi, de egyenesen veszélyes reklám lett belőle.

Nagyon sok szempontból volt súlyos húzás ez a kampány, médiaetikai szempontból is, de elképzelhető, hogy még a GVH is találhat rajta fogást. Legalábbis én továbbra sem látom az RTL videóján, vagy a hozzá körített cikk mellett a jelzést, hogy ez egy támogatott tartalom, egy reklám, egy hirdetés volt. Márpedig a hatályos törvények szerint a reklámot egyértelműen fel kell tüntetni, a hirdetésnek el kell különülnie a többi tartalomtól. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról elnevezésű jogszabály hetedik paragrafusa szerint „megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely (...) jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját”.

Gryllus Dorka, a DM és az RTL hülyének néztek minket, és hülyének is érezheti magát mindenki, aki merészelte elhinni, hogy egy interjút lát, nem pedig egy fikciós előadást. Hülyének érzi magát mindenki, aki aggódott, aki azt gondolta, amit lát, az valódi, hogy egy nő élő adásban szenvedett és szorult segítségre. És jogosan érzi magát hülyének mindenki, aki benyalta ezt az egészet, mert egy színész, egy kereskedelmi tévécsatorna és egy drogérialánc napokig hagyott minket abban a hitben, hogy a valóságot láttuk. Napokig hagytak sokakat átverve, visszaélve ezzel sokak bizalmával, kihasználva sokak empátiáját.

Sőt, ezek szerint az is színtiszta hülyítés és hazugság volt, hogy Gryllus férje, Simon Kornél egy nappal az ominózus tévés színjáték után azt nyilatkozta a Blikknek, hogy felesége az adás után rögtön elment orvoshoz, hisz mi szükség lett volna orvosi vizsgálatra, ha mindez csak egy jól megkomponált előadás, a valóság totális elferdítése volt?

Egy olyan korban, amikor egy ételfotóról is nehéz eldönteni, hogy valódi vagy AI, már egy teljesen random, kereskedelmi tévés, könnyednek szánt interjút látva is el kell bizonytalanodnunk, hogy a valóságot látjuk vagy egy fikciós őrületet, egy színdarabot?

Mindenki döntse el ezek után, hogy ki járt rosszabbul: a megtévesztett nézők, a kampány hitelét vesztett szereplői vagy azok a nők, akik ezek után azt érezhetik, nem hisznek majd nekik akkor sem, ha tényleg ott a farkas.