Órákon át, sötétedésig folyt a szembenállás.

Ilyen sem volt még: helyi civilek határozott - és szó szerinti - kiállásának hatására a CanCambria nevű kanadai bányacég palagázkitermelést előkészítő, szeizmológiai méréseket végző járművei szerdán levonultak a Pirtó község melletti terepről. A szeizmológiai mérések a gyakorlatban azt jelentik, hogy hatalmas teherautókkal rezgetik a talajt, ami érthető módon zavarta a helyieket. Miután más megoldást nem láttak, szerdán fogták magukat és akcióba léptek.

A blokádról készült videók tanúsága szerint a civilek több járművel állták el az utat, némelyiket magyar zászlóval lobogóztak fel. A helyszínen a dühös környékvédők mellett rendőrök is nagy számban jelentek meg, a cég képviselőiről nem beszélve. A hangulat kezdetben feszült volt, ám végül, ha időlegesen is, az lett a megoldás, hogy a kanadaiak gépei levonultak a helyszínről.

Itt járunk.

A körzet tiszás parlamenti képviselője, Karsai-Juhász Katalin szerda este fb-posztban állt ki a tiltakozó helyiek mellett:

„Én is értesültem arról, hogy a mai napon Pirtó határában civilek tiltakoztak a 3D-s szeizmikus mérések ellen. Üdvözlöm, hogy a térség lakói ilyen határozottan kiállnak érdekeik és lakókörnyezetük védelmében.”

- írta bejegyzése elején a politikus, aki később világossá tette, hogy a helyzet szerinte a Fidesz-kormány 2025-ös döntése miatt alakult ki. Karsai-Juhász közö állásfoglalás megfogalmazását kezdeményezi a választókerület érintett polgármestereinél. Ez egy levelet fog jelenteni a gyakorlatban, amit a képviselő Magyar Péter miniszterelnöknek, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek kíván megküldeni. Ehhez mellékelni tervezi a tőle függetlenül már folyó civil aláírásgyűjtés íveit is.

Hogy jutottunk idáig?

A CanCambria egy, a Fidesz-kormány által 2025-ben meghirdetett és lebonyolított koncessziós pályázaton nyerte el a 20 évre szóló és további 10 évvel meghosszabbítható, szénhidrogének kutatására, kitermelésére és hasznosítására vonatkozó koncessziót Kiskunhalas térségére. Ekkor öt másik körzetre is hasonló szerződéseket kötöttek. A Homokhátsághoz tartozó Kiskőrös környkére a MOL nyert el hasonló koncessziót.

A Magyarország elsivatagosodó közepét féltők további rémületére a távozóban lévő Fidesz-kormány 2026 elején újabb palagázkutatási és -kitermelési koncessziókat hirdetett meg. Az ez ellen tiltakozó Magyar Környezetvédők Szövetsége (MTSZ) szerint

„A koncesszióra kijelölt területek, olyan védett természeti területeket is érintenek, mint például a Duna–Tisza közi homokhátság, a Hortobágy, a Tisza-tó térsége, zalai erdők és lápok, valamint további Natura 2000-es területek.”

Az MTSZ ezért májusban országos palagáz-kitermelési moratórium kihirdetését kérte Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztertől. „A palagáz-kitermelés egy vízhiánnyal küzdő országban súlyos környezeti, társadalmi és gazdasági kockázatokat vet fel: terheli a vízkészleteket, nehezíti a helyi mezőgazdálkodást, és érzékeny természeti területeket is érint.” - írta akkor az MTSZ.

A helyiek fő félelme az, hogy az óriási vízmennyiséget igénylő, vízzáró retegek átfúrásával járó, a talajba méreganyagokat juttató rétegrepesztéses technológia, ha tényleg bevetik, végképp kicsinálhatja az amúgy is az elsivatagosodással küzdő környéket.