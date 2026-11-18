Már 2027 elején felállhat az Európai Ügyészség Magyarországi Hivatala, ahol pályázaton keresztül kiválasztott tíz delegált európai ügyész fog majd dolgozni, és a Legfőbb Ügyészség főosztályaként fog működni, írja a Telex a törvénycsomag alapján, amit kedd éjjel nyújtott be az Országgyűlésnek az Igazságügyi Minisztérium.

Legfőbb Ügyészség épülete.

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozással a Tisza Párt egy választási ígéretét teljesíti. Magyar Péter május végén személyesen adta át a csatlakozási kérelmet Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

A javaslat szerint a tíz delegált európai ügyész majd itthonról támogatja az Európai Ügyészség luxemburgi központjában dolgozó magyar európai ügyész munkáját.

Az európai ügyész magyar ügyészségi jogviszonya megszűnik a kinevezése után, a delegált európai ügyészek azonban a megbízatásuk alatt is megtartják a nemzeti ügyészi feladataikat, és fennmarad az ügyészi szolgálati jogviszonyuk. Ha pedig egy bíróból lesz delegált európai ügyész, akkor ő is ügyészi kinevezést kap.

A javaslat szerint az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó, uniós forrásokat érintő ügyekben a legfőbb ügyész és a felettes ügyész nem adhat nekik utasítást. Ezzel biztosítanák, hogy az Európai Ügyészség függetlenül működjön.

Az európai ügyészt és tíz delegált európai ügyészt a legfőbb ügyész által kiírt pályázaton fogja kiválasztani egy 5 tagú bizottság, amely két tagját a legfőbb ügyész javasolja az ügyészség szervezetéből, egy-egy tagját az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a bíróságokról, az ötödik tagot pedig az igazságügyi miniszter a minisztérium állományából.

A javaslat alapján olyan angolul beszélő bírók és ügyészek jelölhetők, akiknek kellő tapasztalata van a büntetőügyek, a gazdasági ügyek és a korrupciós ügyek nyomozásában. Nem lehet európai ügyész, aki jelölést megelőző négy évben köztársasági elnök, országgyűlési képviselő, miniszterelnök, miniszter, európai parlamenti képviselő, önkormányzati politikus volt, esetleg egy pártban tisztséget viselt, vagy olyan szervnél töltött be vezető pozíciót, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő források kezeléséért, felhasználásáért vagy ellenőrzéséért felelt.