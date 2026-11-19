Nyílt levelet írt a Pest megyei rendőrfőkapitánynak Csőgör Péter volt rendőrtiszt, akit 2022-ben rúgtak ki a rendőrségtől. Állítása szerint azért szerelték le, mert feljelentette Orbán Viktor fogorvosát és annak strómanját, akik a Magyar Triatlon Szövetségből „lapátolták ki a százmilliókat”.

Csőgör azt írta, a „koncepciós kirúgása” miatt pert indított, és a Budapest Környéki Törvényszék a megismételt elsőfokú tárgyaláson, november 10-én változatlanul hagyta az előző, „szégyenteljes” ítéletét. Csőgör szerint a perben csak olyan ítélet születhet, ami kötelezi a rendőrséget az eredeti beosztásba való visszahelyezésére és az elmaradt munkabér kifizetésére. Úgy gondolja, a rendőrség részéről az lenne az elegáns, ha nem vitatná a kereseti kérelmét, és maga ismerné el „az előző rendszer súlyos jogsértését”.

Csőgör Péter Fotó: Németh Dániel/444

Csőgör az ügye miatt szeretett volna személyesen beszélni a Pest megyei rendőrfőkapitánnyal, de azt mondták neki, írásban keresse a tábornokot. Csőgör szerint ez azt jelenti, hogy a rendőrfőkapitány nem akar az ügyével foglalkozni, és a rendőrség a korábbi álláspontja szerint érvel majd tovább.

„Nyilván ennek a sajtóvisszhangja is elül majd egyszer, de egy biztos, a rendszerváltás a gondolkodásunk és a hozzáállásunk megváltoztatását is igényli, és mindenképp szükséges az előző rendszer által elkövetett gaztettek (bűncselekmények) mellett az általuk üldözött személyekkel való őszinte szembenézés az »óellenzékiként« történő (egyebekben különösen méltatlan) további megbélyegzés helyett.”

Csőgör az elmúlt években több rendezvényen is tiltakozott Orbán Viktor ellen. A volt miniszterelnök 2024. október 23-ai beszédén táblával demonstrált, de sniccert találtak nála, így később bíróság elé került az ügye. A 2026 márciusi Békemeneten pedig földre teperték, majd hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsították meg.