A letartóztatásban lévő volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós egykori kabinetfőnökének, Mihalovics Péternek a nevén több milliárd forint értékű cégbirodalom van, amelynek az elindításában 2017 körül aktívan közreműködött a minisztérium, amelynek ő is a munkatársa volt – írja hosszú cikkében a HVG.

Seszták 2014 és 2018 között volt a fejlesztési miniszter, Mihalovics végig a kabinetfőnökeként dolgozott. A volt miniszter 2015-től kezdve havi rendszerességgel fogadott el havi százmilliókat a Volánbusz-ügyben, míg a kabinetfőnök egyre erőteljesebb gazdasági szerepvállalásának tündérmeséje 2016-ban indult – és Seszták minisztériumának ebben lehetett szerepe.

Mihalovics Péter (világosabb ingben) egy fidelitasos bulin

2016 augusztusában az állami MVM svájci bejegyzéssel létrehozta az MVM International AG-t, amelynek igazgatóságába Mihalovics is bekerült. 2017 elején az MVM vezetősége – Sesztákék tudtával és támogatásával – 4,89 milliárd forintot utalt a svájci cégnek egy informatikai rendszer beszerzésére. Az MVM International egy panamai hátterű, frissen alapított szlovák céget bízott meg a munkával, de a rendszer használható formában soha nem készült el, a pénz sorsa máig tisztázatlan (a könyvvizsgáló KPMG nem is írta alá az MVM 2017-es mérlegét). 2018-ban leváltották az érintett vezetőket és Mihalovicsot is, de ő addigra már 90 millió forinttal beszállt a XII. kerületi Beethoven Apartments luxustársasházat építő cégbe.

Mihalovics régi veszprémi fidelitasos társai – Ihász Attila és Tóth Gábor Szilárd – 2016-ban megalapították az Ideona Zrt.-t, valamint több kapcsolódó vállalkozást, amelyek aztán Seszták minisztériumának hátszelével sorra nyerték el az állami forrásokat. Például 800 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás járt a Tóth cége által alapított Pannon Térség Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-nek információbiztonsági központra és képzésekre. Az Ideona konzorciumban nyert el a MÁV-tól egy 1,5 milliárd forintos megbízást szennyezett vasúti talpfák elszállítására és kezelésére, de az ingatlanozásba is bekapcsolódtak: az Ideona betársult az óbudai irodaházat birtokló Greenhall Center Kft.-be, amely a Volán-botrányban szintén gyanúsítottá vált Szivek Norbert, az akkori MNV-vezér üzleti köréhez tartozott.

937 millió forintos állami megbízást kapott az Ideona tulajdonában álló EZRT-AquaSave Finance Kft. 12 kórház vízfelhasználásának csökkentésére, de érkeztek energetikai támogatások is, 2021-ben például 1 milliárd forint állami támogatást kaptak egy ösküi energiatárolási mintaprojektre (egyetemekkel közösen), 2024-ben pedig 67 millió forint uniós támogatás és 1,8 milliárd forint MBH Bank-hitelt egy hasonló söptei projektre.

Mihalovics 2022 áprilisában lépett be hivatalosan az Ideona igazgatóságába, év végén pedig vagyonkezelő alapítványokon keresztül egy az egyben átvette a tulajdonosi jogokat Ihász Attilától. 2026 februárjára az alapítvány vagyonának könyv szerinti értéke meghaladta a 2,8 milliárd forintot (benne az Ideona Zrt. -vel, egy 3800 négyzetméteres XII. kerületi ingatlannal és a Greenhall befektetési jegyeivel).