Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta Magyarország felülvizsgált tervét a SAFE (Security Action for Europe) elnevezésű uniós védelmi hitelprogramban való részvételhez. Magyarország 5,4 milliárd eurót költhet védelmi projektekre és polgári felhasználásra is alkalmas infrastrukturális fejlesztésekre.
Az Orbán-kormány 2025 novemberében 16,2 milliárd eurós tervet nyújtott be, a Magyar-kormány azonban a költségvetés teherbíró képessége miatt 5,4 milliárd euróra csökkentette a keretet. Az új tervet október végén hagyta jóvá az Európai Bizottság.
A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramja, ami kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja a tagállamok védelmi beruházásait és közös beszerzéseit, az európai védelmi képességek megerősítése érdekében. A beszerzett eszközök legalább 65 százalékának az EU-ból, Ukrajnából vagy a kijelölt európai partnerországokból kell származnia. A program a tüzérségi és szárazföldi rendszerek, drónok, a kibervédelem és a katonai mobilitás javítását, valamint a lég- és rakétavédelmi rendszerek, a tengeri eszközök, az űr- és mesterségesintelligencia-alapú képességek és lőszerek beszerzését finanszírozza.
A SAFE-programról és a magyar kormány projektlistájáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via MTI)
A lista szerint az 5,4 milliárd eurós hitel közel kétharmada már megkötött szerződések finanszírozására megy, új harci képességre a teljes összegnek körülbelül a hatoda jut. Az M49-es autóútra pedig több pénzt szán a kormány, mint az új drónelhárítási és a légvédelmi képességekre együtt.