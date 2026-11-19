Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta Magyarország felülvizsgált tervét a SAFE (Security Action for Europe) elnevezésű uniós védelmi hitelprogramban való részvételhez. Magyarország 5,4 milliárd eurót költhet védelmi projektekre és polgári felhasználásra is alkalmas infrastrukturális fejlesztésekre.

Az Orbán-kormány 2025 novemberében 16,2 milliárd eurós tervet nyújtott be, a Magyar-kormány azonban a költségvetés teherbíró képessége miatt 5,4 milliárd euróra csökkentette a keretet. Az új tervet október végén hagyta jóvá az Európai Bizottság.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramja, ami kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja a tagállamok védelmi beruházásait és közös beszerzéseit, az európai védelmi képességek megerősítése érdekében. A beszerzett eszközök legalább 65 százalékának az EU-ból, Ukrajnából vagy a kijelölt európai partnerországokból kell származnia. A program a tüzérségi és szárazföldi rendszerek, drónok, a kibervédelem és a katonai mobilitás javítását, valamint a lég- és rakétavédelmi rendszerek, a tengeri eszközök, az űr- és mesterségesintelligencia-alapú képességek és lőszerek beszerzését finanszírozza.

A SAFE-programról és a magyar kormány projektlistájáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via MTI)