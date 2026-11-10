Ötmilliárd eurónyi uniós hitel fegyverkezésre: Magyar Péterék nagyrészt Orbánék beszerzéseit viszik tovább a SAFE programban

Mindenekelőtt fontos tisztázni, mi is a SAFE program, ezt ugyanis az EU működéséhez képest meglehetősen gyorsan sikerült beindítani, minimalizálva az egyébként gyakori szüttyögést. Az Európai Bizottság tavaly februárban javasolta, májusban szavaztak róla, mostanra pedig a legutolsó nemzeti tervet (a magyart) is sikerült elfogadni.
A konstrukció lényege, hogy a Bizottság közös uniós hitelfelvétellel teremt forrást (első körben 150 milliárd eurót), és ezt hosszú lejáratú, kedvező kamatozású kölcsönök formájában adja tovább a programban önkéntes alapon részt vevő országoknak a védelmi iparuk felpörgetésére. A SAFE tehát nem közös európai hadsereget épít, hanem nemzeti újrafegyverkezési programokat finanszíroz olcsóbb hitelből.A hiteltörlesztés türelmi ideje 10 év, a pénzt viszonylag gyorsan, 2030-ig kell elkölteni. A SAFE keretein belül kapott kölcsön védelmi beruházásokra fordítható, elsősorban közös fegyver- és haditechnikai beszerzésekre. A közös fontos kritérium, a főszabály az, hogy legalább egy SAFE-forrásokhoz jutó tagállamnak, egy másik uniós tagállamnak, Ukrajnának vagy az Európai Gazdasági Övezet államainak is részt kell venniük a projektben – de a felfokozott nemzetközi helyzet miatt most az önálló beszerzések is támogathatók.Milyen tételek szerepelnek a Népszabadság által megszerzett listán? (A Népszabadság listája, dőlt betűvel a 444 kiegészítéseivel.)
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Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
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