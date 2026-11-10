Ötmilliárd eurónyi uniós hitel fegyverkezésre: Magyar Péterék nagyrészt Orbánék beszerzéseit viszik tovább a SAFE programban

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A Népszabadság megszerezte a részletes, eddig bizalmas listát arról, hogy Magyarország mire költi el az 5,4 milliárd eurós (közel 2 ezer milliárd forintos) uniós védelmi hitelt, amelyet az EU SAFE programja keretében hívhat le.

Bár a kormányváltás előtt még arról volt szó, hogy az Orbán-kormány a lehetőségeket kimaxolva 16,2 milliárd eurót tervezett felvenni, a költségvetés teherbíró képessége miatt végül ennek mintegy egyharmadára csökkentették a keretet, amit az Európai Bizottság október végén jóváhagyott.

A SAFE-keret közel kétharmada olyan eszközökhöz, illetve szolgáltatásokhoz kötődik, amelyek mögött már megkötött szerződések állnak.

A lista alapján a Magyar-kormány nem kezdett teljesen új haderőfejlesztési programba, hanem jelentős részben átvette és továbbfinanszírozza az Orbán-kormányok által elindított modernizációt.

Mi is az a SAFE?

Mindenekelőtt fontos tisztázni, mi is a SAFE program, ezt ugyanis az EU működéséhez képest meglehetősen gyorsan sikerült beindítani, minimalizálva az egyébként gyakori szüttyögést. Az Európai Bizottság tavaly februárban javasolta, májusban szavaztak róla, mostanra pedig a legutolsó nemzeti tervet (a magyart) is sikerült elfogadni.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A konstrukció lényege, hogy a Bizottság közös uniós hitelfelvétellel teremt forrást (első körben 150 milliárd eurót), és ezt hosszú lejáratú, kedvező kamatozású kölcsönök formájában adja tovább a programban önkéntes alapon részt vevő országoknak a védelmi iparuk felpörgetésére. A SAFE tehát nem közös európai hadsereget épít, hanem nemzeti újrafegyverkezési programokat finanszíroz olcsóbb hitelből. A hiteltörlesztés türelmi ideje 10 év, a pénzt viszonylag gyorsan, 2030-ig kell elkölteni. A SAFE keretein belül kapott kölcsön védelmi beruházásokra fordítható, elsősorban közös fegyver- és haditechnikai beszerzésekre. A közös fontos kritérium, a főszabály az, hogy legalább egy SAFE-forrásokhoz jutó tagállamnak, egy másik uniós tagállamnak, Ukrajnának vagy az Európai Gazdasági Övezet államainak is részt kell venniük a projektben – de a felfokozott nemzetközi helyzet miatt most az önálló beszerzések is támogathatók. Milyen tételek szerepelnek a Népszabadság által megszerzett listán? (A Népszabadság listája, dőlt betűvel a 444 kiegészítéseivel.)

Már megkötött szerződések 3 454 814 972 euró értékben: