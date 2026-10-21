Dohánygyár #13 – Elképesztően kifeszített lett a jövő évi költségvetés

Adóátalakítás, béremelések, magán spóroló állam – a Fidesz kivételezettjeire szabott ország helyett egy igazságosabb országot ígér Magyar Péter az új költségvetéssel

Maratoni ismertetőjében a miniszterelnök beszélt arról, mit tartanak meg, mit nem, mit dupláznak, mit vezetnek be, meg arról is, hogy a szociális, oktatási és egészségügyi ágazat is kap pénzt, pedig egyes közgazdászok szerint ilyen költségvetés mellett ez nem jó ötlet. A hiány 4,9 százalék lesz.