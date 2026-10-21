Dohánygyár #13 – Elképesztően kifeszített lett a jövő évi költségvetés

gazdaság
  • Az igazságosság és a fejlődés költségvetéseként mutatta be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben a 2027-es büdzsé tervezetét.
  • A Tisza már a kampányban is erős ígéreteket tett, viszont tudtuk, hogy kisöpört kasszát és egy repülőrajttal a földbe állított gazdaságot örököltek.
  • Nem csoda, hogy ezek után nagy várakozás övezte a jövő évi költségvetést.
  • Mit vártunk és mit kaptunk? Reális költségvetés került az asztalra? Kik jártak jól és kik a nagy vesztesek?

További olvasnivalók:

A beszélgetés podcastban is meghallgatható:

Címlapkép: Kiss Bence/444

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