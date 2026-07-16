Dohánygyár#12 – Mit hagyott maga után a NER a magyar gazdaságban?

podcast

Mit hagyott maga után a NER? Mármint gazdaságilag? Honnan indulunk a rendszerváltás lendületével, és hova juthatunk el – erről beszélgetünk Benczes István közgazdásszal.

Benczes István közgazdász, az MTA doktora
Fotó: Bankó Gábor/444

Itt hallgasd meg:

Bővebben:

  • 00:00:00 Mire költött az Orbán-kormány? Magára. És jó ez nekünk?
  • 00:05:57 Nem a méret a lényeg. Nemzetközi kitekintéssel.
  • 00:09:18 A pénz betonba ment. Mehetett volna máshová is. Mondjuk az egészségügybe és/vagy az oktatásba.
  • 00:11:05 Vállalati kultúra: ha pénzre van szükségem, kilobbizom az államnál.
  • 00:14:27 Mire kellett volna költeni? Hova csoportosíthat át a Magyar-kormány? Érzékletes példák.
  • 00:23:29 Populista kormányok a térségben: eltérő irányok. Nem mindenkinek van például saját gázszerelője.
  • 00:30:29 Nem volt magyar csoda. Bár a jogrend rendszerszintű megerőszakolása általi törvényesített lopás egyfajta modell, de praktikusan nem követendő.
  • 00:36:01 Hogy tévedhetett ennyiszer Nagy Márton?
  • 00:42:35 Tessék visszaemlékezni a Medgyessy–Gyurcsány-kormányokra. Be lehet mondani dátumokat, csak minek.
  • 00:44:49 Mi lesz az idei költségvetéssel? És a jövő évivel? Ennél csak jobb lehet. Így kell optimistán zárni egy podcastot.

Izgalmas grafikonok az adáshoz:

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Kérdés, kérés, javaslat, meglátás → dohanygyar@444.hu

A Dohánygyár korábbi adásait itt lehet böngészni/hallgatni.

Hang: Botos Tamás/444, címlapkép: Németh Dóra

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