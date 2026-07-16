Dohánygyár#12 – Mit hagyott maga után a NER a magyar gazdaságban?

Borízű LIVE #277: A légkonditagadók önreflexikós éjszakája [rövid és élő verzió]

Füstgép nélkül, de színpadi díszletből. Ebihalgyász, vármegyétlenítés és légkondiháború. Miért nem tudja elviselni az emberiség a harmincöt fokot? Jó lenne Orbánnak, ha lecsuknák? Hülye vagy kretén a madárvilágban. Meghökkentő és keresztényellenes etimológia.